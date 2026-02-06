La acusación particular, representada por Adive, afirma que el juicio se celebrará pese a retirar sus acusaciones Elisa Mouliaá y la Fiscalía de Madrid

Elisa Mouliaá asegura que Sumar la apoyó económicamente en su denuncia contra Errejón por presunto abuso sexual

El juez que investiga a Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá ha citado al exdirigente político la próxima semana, el 10 de febrero, para notificarle la apertura de juicio oral de este caso, en el que la actriz, como parte denunciante, ha retirado recientemente su acusación.

Tras aplazarlo anteriormente, el titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha llamado concretamente a Errejón a partir de las 9:30 horas de ese día para "emplazarle, requerirle y notificarle" la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados por el citado caso, en el que la Fiscalía pide el archivo al no apreciar delito y solo ejerce la acusación popular Adive.

La notificación de apertura de juicio oral a Íñigo Errejón, tras retira Elisa Mouliaá su acusación

Al respecto, cabe destacar que la Audiencia Provincial de Madrid estudiará un día antes, el lunes, el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos, por los que se querelló contra Mouliáa por calumnias.

La citación del juez ha sido así notificada la misma semana en la que Mouliaá ha comunicado que retira la acusación que mantenía contra Errejón por presunto abuso sexual. Según la actriz, "no es una retractación, es un límite"; una decisión que tomó porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo", según expresó en un comunicado.

Concretamente, fue el pasado mes de noviembre cuando el juez instructor procesó a Íñigo Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio político, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

Al respecto, el juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

Por su parte, la Fiscalía de Madrid pidió al juez que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación. De hecho, el Ministerio Público pidió la "libre absolución" de Errejón al considerar que "los hechos no son constitutivos de delito".

La acusación particular, representada por Adive, insiste en que el juicio se celebrará pese a retirar sus acusaciones Mouliaá y la Fiscalía

El abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, mantiene la acusación contra Errejón al mantenerse "el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual". "Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes", ha señalado.

La propia Adive sostiene que el juicio contra Errejón se celebrará a pesar de que tanto Mouliaá como la Fiscalía hayan retirado sus acusaciones. La asociación busca salvaguardar "los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario".