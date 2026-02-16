telecinco.es 16 FEB 2026 - 11:23h.

Pedro Sánchez presenta el fondo España Crece, que contará con capital público y privado pero "no para especular"

Acceder a una vivienda en solitario ya exige casi 9 años de salario completo en España

Pedro Sánchez reactiva la iniciativa para resolver "la crisis habitacional" y presenta el fondo España Crece, que movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de financiar la construcción de 15.000 viviendas al año. El presidente del Gobierno ha subrayado que la iniciativa está abierta a inversores privados pero "no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría".

"Ese es nuestro compromiso, el mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia para combatir lo que hoy es una crisis habitacional", ha dicho el presidente durante la presentación del nuevo instrumento de inversión, que incluirá 10.500 millones los fondos europeos Next Generation, pero que aspira a movilizar una inversión total de 120.000 millones, procedentes de capital público y privado.

De los 10.500 millones de fondos europeos contemplados en España Crece, alrededor de 2.000 millones van a destinarse a la vivienda, que serán gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta alcanzar una cifra total de 14.000 millones movilizados desde el ámbito público, según han explicado fuentes gubernamentales.

"El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen dificultad, cuando no una imposibilidad, para poder llegar a acceder a una vivienda", ha explicado Sánchez, durante su intervención en el Colegio de Arquitectos de Madrid.

“Tenemos que construir más viviendas, más vivienda pública y asequible"

El presidente ha insistido en que la falta de financiación no puede ser "otro de los cuellos de botella que sufre la política de la vivienda", que impide a los jóvenes tener "horizonte y esperanza" para emprender su proyecto de vida. “Tenemos que construir más viviendas, más vivienda pública y asequible, y la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella que sufre el sector”

La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha puesto en valor lo que este fondo busca y entre sus principales objetivos, ha citado la necesidad de abordar el principal problema de España que es el acceso a la vivienda y dar respuesta a él.

La vivienda será el eje principal de las inversiones del fondo España Crece, pero también el de de la competitividad de la empresa española, la transición energética y la digitalización. La herramienta cumple así con varios objetivos, además de evitar que los fondos comunitarios caducasen, en este año 2026.