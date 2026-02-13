El Gobierno estudia endurecer las deducciones en IRPF a los caseros que suban el alquiler

Si un propietario sube el alquiler más de lo que marca el índice perdería parte del 50% de bonificación en el IRPF y pagaría más impuestos

El Gobierno aprueba una nueva prórroga de desahucios que exime a los propietarios de una o dos casas

El Gobierno valora modular a la baja la reducción general del 50 % que los arrendadores pueden aplicarse actualmente en el IRPF si éstos optan al final por subir el precio del alquiler, pero en ningún caso llegando al 0 %, según han confirmado fuentes del Ejecutivo. Aunque no hay nada cerrado, esta propuesta se está trabajando en el seno del Gobierno, que busca incentivar los comportamientos que redunden en un interés general y desincentivar los que vayan en la dirección contraria.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha llamado a los grupos políticos a alcanzar un acuerdo para congelar el incremento de los precios del alquiler, ya sea a través de "incentivos o castigos" en materia fiscal. El Gobierno estudia utilizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como herramienta de penalización para quienes suban los precios de los alquileres.

Esto supone un giro muy importante. Por ejemplo, un piso en Madrid de 70 metros cuadrados que se alquiló hace cinco años por 1.000 euros, ahora le toca renovar el contrato. Hay dos escenarios. Si el casero pretende subir el alquiler hasta los 1.600 euros, a precios de mercado actual, perdería parte del 50% de bonificación en el IRPF. Es decir, pagaría más impuestos. Si en cambio mantiene el precio o solo lo sube según el índice de referencia, mantendría la bonificación, pagando menos impuestos. Esta medida está en estudio, y Sumar, uno de los socios de gobierno ya ha anunciado que votará en contra.

Negociación con los grupos parlamentarios

Fuentes del Ministerio de Hacienda han trasladado a Europa Press que se está negociando con los grupos parlamentarios esta medida, después de que los socios del Gobierno hayan trasladado su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo para ofrecer una bonificación del 100% en el IRPF a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos durante la renovación de los contratos de alquiler de vivienda.

La ministra de Vivienda ha recalcado que el Gobierno tiene un paquete en marcha con el que se está trabajando en dos frentes: atender la emergencia desde un 'escudo social', hasta normativa que está en vigor y que permite congelar el alquiler.

"Si estás viviendo de alquiler y vives desasosiego porque piensas que te van a echar mañana o que te van a subir el alquiler, la gente tiene que saber que en este país hay una ley que permite congelar el alquiler y que si no se aplica es porque el PP no quiere y, por tanto, estas son unas medidas para abordar la crisis , como lo son los mecanismos fiscales que acompañan a esta norma de congelación de los alquileres, incentivos o castigos", ha subrayado.

Reducciones en el IRPF por poner una vivienda en alquiler

Actualmente, existen reducciones generales en el IRPF por poner una vivienda habitual en alquiler, según la Ley por el Derecho a la Vivienda, los propietarios se podrán beneficiar de una reducción del 60% si se ha firmado el contrato con el inquilino antes del 26 de mayo de 2023. De esta forma, sólo se estaría declarando el 40% del rendimiento neto de alquiler.

No obstante, para los contratos de alquiler de viviendas habituales firmados a partir de esa fecha se pueden aplicar reducciones del 50%, que pueden aumentar hasta el 60% si el inmueble se ha rehabilitado en los dos años anteriores al contrato, o hasta el 70% si la propiedad está acogida a un programa público de alquiler a precio de mercado.

Con las penalizaciones que ahora está estudiando el Gobierno, la reducción general del 50% se iría reduciendo en el caso de que el propietario suba el precio del alquiler, pudiéndose incluso quedar eliminada del todo.

Rodríguez pide a los grupos políticos ser "sensibles"

"Creo que hay algunos temas en la agenda parlamentaria muy importantes y que yo como ministra lo que hago es un llamamiento al acuerdo", ha expuesto Rodríguez, que ha recalcado que el Gobierno ha trabajado un texto que tienen los grupos parlamentarios.

En esta línea, la titular de Vivienda ha pedido a los grupos políticos dentro del Parlamento ser "sensible" con los acuerdos en materia social o económica porque a veces hay más consenso con profesionales que dentro del Congreso.