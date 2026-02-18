Coordinadora de Sumar, tras las acusación por violación al DAO: "El PP dio la espalda en casos como Móstoles"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Lara Hernández, coordinadora de Sumar

El abogado de la presunta víctima del 'número dos' de la Policía Nacional' relata la presunta 'agresión sexual': "Usó la fuerza para doblegar su voluntad, para romperle la ropa y para penetrarla"

Un terremoto político sacude a nuestro país. Ángel González, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, anunciaba este martes su renuncia al cargo como máximo mando de ese cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.

Para hablar de este suceso y tras las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska asegurando que no sabían nada al respecto, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Lara Hernández, coordinadora de Sumar.

Lara Hernández, coordinadora de Sumar: "Lo primero es la protección de la víctima"

"Si ayer no hubiera dimitido el DAO, hoy habría sido Marlaska el que le habría cesado de manera inmediata. Ahora está en manos de la justicia, tiene que seguir ese recorrido judicial. Lo primero es la protección de la víctima. Creo que respecto a esto tenemos que tomar nota y ver cómo en casos como Móstoles, lo que hace concretamente la señora Díaz Ayuso es dar la espalda a militantes que denuncian casos de acoso sexual", ha respondido respecto a las explicaciones de Marlaska y tras ser preguntada por si le parecen suficientes las medidas tomadas por el ministerio del Interior

Sobre quién va a liderar la alianza de izquierdas, ha respondido: "Nosotras estamos cocinando este plato lentamente. Ya iremos viendo todo lo que tiene que ver con las caras y con los métodos, pero ahora hay que empezar la casa por los cimientos y ver qué país es el que queremos construir", ha respondido.

Además, ha asegurado que este movimiento no tiene nada ver con un posible adelanto electoral: "Tiene que ver con hacerse cargo de la realidad, del país en el, que vivimos y asumir una responsabilidad. Vivimos en un momento crucial para nuestro país y tenemos una batalla que librar porque cuando el fascismo llama a la puerta, si entra, llega para cambiar las reglas del juego de una manera irreversible".