Miguel Salazar Madrid, 18 FEB 2026 - 18:06h.

Lourdes Cebollero saca a la luz las represalias que sufren muchas mujeres en las Fuerzas Armadas si alzan su voz contra presuntos acosadores

El escándalo en torno al número dos de la Policía Nacional, José Ángel González -quien ha dimitido tras ser denunciado por presunta agresión sexual-, ha puesto sobre la mesa las duras represalias que sufren muchas mujeres en organimos dependientes del ministerio de Interior o de Defensa. Lourdes Cebollero fue apartada de su puesto de militar tras denunciar a su coronel por presunta agresión.

"La desprotección a la víctima es monumental"

Se enfrentó al delegado de Defensa en Aragón, su superior. "Es la autoridad número tres del ministerio de Defensa". Cebollero detalla que llegó a reunirse con la ministra Margarita Robles, contra la que ha cargado en 'El tiempo justo'. "El problema de esto es que la ministra de Defensa conoce el asunto y la desprotección a la víctima es monumental", cuenta como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.