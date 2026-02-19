Raquel Ortega 19 FEB 2026 - 12:54h.

Oriol Junqueras ha afirmado en ‘El programa de Ana Rosa’ que ERC está “absolutamente en contra del burka”

En ‘El programa de Ana Rosa,’ el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha abordado la polémica sobre el uso del burka y ha defendido que está “absolutamente en contra”, aunque ha rechazado que la vía para prohibirla sea la de optar por sanciones penales.

Durante la entrevista, la presentadora Ana Rosa Quintana ha recordado que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó el burka como “una salvajada”, pero ha señalado que el partido votó en contra de iniciativas relacionadas con su prohibición en el Congreso.

Junqueras ha respondido con claridad: “Nosotros estamos absolutamente en contra del burka. Estamos a favor de que todas las mujeres puedan ser libres y pasear por el mundo sin un burka”. No obstante, ha matizado que no considera adecuado imponer penas de cárcel a quienes lo lleven. La presentadora ha replicado que esa posibilidad no estaba contemplada en las propuestas debatidas: “Eso no se ha propuesto, eso se lo está inventando”.

Junqueras ha insistido en que castigar a quien porta el burka puede tener efectos contraproducentes: “Si tú castigas a quien lleva el burka, hay el riesgo de que no pueda salir de su casa”. A su juicio, el foco debe ponerse en garantizar que las mujeres sean verdaderamente libres y no en aplicar medidas que puedan agravar su aislamiento.

El dirigente republicano ha añadido que su partido analizará las propuestas que presente Junts y que apoyará aquellas que considere razonables. En caso contrario, ha avanzado que ERC registrará su propia iniciativa.