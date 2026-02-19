Oriol Junqueras se sienta junto a Ana Rosa Quintana para hablar sobre la actualidad política

Rufián pide orden y generosidad a la izquierda para lograr la unidad electoral: "Qué sentido tienen 14 izquierdas"

Oriol Junqueras ha estado este jueves 19 de febrero en 'El Programa de Ana Rosa'. El líder de Esquerra Republicana de Cataluña se ha pronunciado durante su entrevista de toda la actualidad política que rodea y agita a nuestro país.

El político habla sobre la propuesta de Rufián de unificar a la izquierda para ganar votos a vox: ''Animamos a la izquierda española a decidir cómo se presenta. Este sábado ya hay un acto donde se presenta justamente el nuevo proyecto de esta izquierda española, donde está la gente de Más Madrid, de Sumar, de Izquierda Unida... Y a todos ellos expresarles el máximo respeto y la máxima simpatía. Y Esquerra Republicana no le va a decir a nadie cómo tiene que presentarse en sus respectivos ámbitos''.

Ana Rosa Quintana se interesa por quién se presenta Gabriel Rufián y sobre su afirmación de que va a ganar: ''A mí me parece genial que Esquerra Republicana se presente en Cataluña, me parece genial que Bildu se presente en el País Vasco, e insisto que la izquierda española, pues ya decidirá cómo se presenta y que tienen que decidirlo ellos''.

Por otro lado Junqueras afirma que Rufián le invitó al acto: ''Me invitó ayer a las cuatro de la tarde. Yo tenía la agenda muy comprometida porque, como ustedes más o menos saben, estamos aquí en medio de mil negociaciones sobre un consorcio de inversiones, de cómo se ejecutan las inversiones para que los trenes funcionen, para que las autopistas funcionen, porque tenemos autopistas cortadas''.

Además, explica que está de acuerdo con la propuesta de Rufián: ''Yo llevo años explicando que hay que encontrar grandes y construir grandes alianzas y grandes entendimientos, no solo entre fuerzas políticas, que seguro que también, sino entre agentes económicos, sociales, cívicos, culturales, educativos...''.

''Yo voy a defender la independencia de Cataluña y que quiero que a España le vaya bien, como quiero que le vaya bien a Francia, Portugal, a Italia, porque cualquiera de nosotros debería querer que a todo su entorno y a todos sus vecinos y a todos les vaya bien. Cuanto mejor les vaya a ellos, pues también nos irá mejor a nosotros'', afirma el político.