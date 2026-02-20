Cara a cara con Txeroki: 'El programa de Ana Rosa' localiza al ex líder de ETA en Martutene, San Sebastián

Toño García ha localizado al ex jefe militar de ETA tras salir de prisión: "¿Tienes algo que decirle a las víctimas?"

El Gobierno vasco reconoce "el dolor de las víctimas" tras la salida del exjefe de ETA "Txeroki": "Solo lo puede sentir quien lo vive"

Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, más conocido como Txeroki, es un miembro de la banda terrorista ETA que asumió su jefatura militar durante algunos meses, concretamente dese el inicio del año 2008 hasta su detención en noviembre de ese mismo año.

En el año 2011, Txeroki fue condenado por la Audiencia Nacional a 377 años de prisión por un total de 20 delitos de tentativa de asesinato y estragos terroristas. Pese a la condena, Txeroki salía del centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, el pasado 10 de febrero después de que lo autorizara el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional advertía este lunes de que aún no había recibido la comunicación para aplicar el régimen de semilibertad del exjefe de ETA, anunciando un recurso contra el tercer grado de Txeroki. La Fiscalía explicaba que la eficacia del artículo 100.2 del reglamento penitenciario en el que se encuentra Txeroki y que flexibiliza las medidas de cumplimiento y permite salir al preso a trabajar o a realizar un voluntariado, necesita tiempo para ser evaluada.

Así es el nuevo día a día de Txeroki en Martutene

Toño García ha localizado a Txeroki en los alrededores de la prisión de Martutene, en San Sebastián, en la cumple condena en régimen de semi libertad. El que fuera dirigente de la banda terrorista sale cada día de prisión a las ocho de la mañana y regresa a las nueve de la noche, horas durante las cuales no se separa de las personas que le acompañan en cada salida: "Es muy difícil acercarse a él porque lleva consigo un séquito que le protege, actúan igual que cuando era un jefe de ETA, igual, le protegen".

Txeroki puede salir de lunes a viernes a la calle, teniendo que regresar a la prisión a dormir cada día. Al terrorista le protegen varias personas del entorno Abertzale desde antes incluso de salir de la cárcel. Desde prisión nos explican cómo Txeroki entre rejas se encuentra a gusto junto a otros etarras: "Ellos hacen deporte, charlan entre ellos, leen... se les ve muy a gusto, y ahora encima salen a la puta calle, ¡salen a la puta calle!".

Toño García y su cámara han seguido los pasos de Txeroki y de las personas que le acompañan en cada una de sus salidas, unas salidas en las que cambia de coche en varias ocasiones sin acudir, que nuestro compañero haya comprobado, a ningún puesto laboral.