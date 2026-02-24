Ábalos, antes de entrar en prisión: "He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí"

Ese mismo día se celebró también la vista de su antiguo asesor Koldo García

El exministro José Luis Ábalos compareció el pasado 17 de diciembre en el Tribunal Supremo en la vista en la que se decidió enviarlo a prisión provisional e hizo un alegato en defensa de su libertad en el que recalcó que no tenía intención de fugarse y aseguró: “He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí”.

Ábalos hizo esta declaración después de que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidiese su ingreso en prisión preventiva, medida que poco después acordó el juez Leopoldo Puente, al igual que en el caso de su antiguo asesor Koldo García.

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE lamentó ser objeto de un “juicio preventivo” y de una “pena anticipada”, y recordó ante el tribunal que ya tenían toda la información sobre él: “Saben cómo vivo, qué gano, cómo gasto, se conoce todo de mi vida”.

“Si yo hubiera querido fugarme he tenido muchísimas ocasiones para ello; pero, señoría, usted sabe que no le he pedido un solo permiso para salir de España ni para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos”, afirmó.

Ábalos recordó su presencia semanal en el Congreso y añadió que vivía “en la práctica un arresto domiciliario”, asediado por los medios “día y noche”.

“No tengo dónde ir, no tengo segunda residencia ni siquiera en España, cómo la voy a tener en el extranjero”, subrayó, al tiempo que recordó que su familia dependía de sus ingresos como diputado y que la prisión implicaría no poder mantenerlos.

Recordó también que, pese a escuchar que ese día se ordenaría su ingreso en prisión, no se fugó. “He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí”, insistió, y dijo entender la medida solo como un “escarmiento” o una pena anticipada.

“Si hay una sentencia y una sanción justa y en derecho, uno la tiene que asumir, pero de modo preventivo y en estas fechas es difícil de comprender”, concluyó.

Ese mismo día se celebró también la vista de Koldo García, quien pidió al juez que entendiese que todo el mundo tiene derecho a “aprender día a día” y aseguró: “No me voy a ir a ninguna parte”.