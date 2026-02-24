El Ministerio de Hacienda ha adjudicado un contrato de casi 20.000 euros para instalar puertas antiokupa en varios locales público

En ‘El programa de Ana Rosa’ se han dado a conocer las medidas que está adoptando el Gobierno para evitar la okupación de instalaciones públicas. El Ministerio de Hacienda ha adjudicado un contrato cercano a los 20.000 euros a una empresa especializada en la instalación de puertas antiokupa para proteger varios inmuebles de titularidad estatal.

Según figura en el objeto del contrato, la actuación tiene como finalidad la “instalación de medidas para asegurar la integridad de los locales comerciales de la Administración, proteger el patrimonio público, prevenir delitos y cumplir con las obligaciones legales”.

El programa ha localizado algunos de los inmuebles que el Gobierno ha ordenado tapiar, así como al profesional que recibió el encargo. En conversación telefónica, el instalador ha explicado que no es la primera vez que realiza este tipo de trabajos para el Ministerio de Hacienda y que se trata de una colaboración habitual.

Óscar, instalador de puertas Anti-Okupa: “Están reforzadas tanto por dentro como por fuera”

Sobre las características técnicas de las puertas, ha detallado que están fabricadas “totalmente en hierro”, cuentan con cerraduras de tres puntos de seguridad y están reforzadas tanto por dentro como por fuera. Según ha señalado, forzar una de estas puertas podría requerir entre media hora y cuarenta y cinco minutos. Aunque su empresa trabaja para clientes de todo tipo, reconoce que presta servicios con frecuencia a Hacienda.

A raíz de esta contratación, ‘El programa de Ana Rosa’ plantea la siguiente pregunta: si el Estado considera la okupación un fenómeno residual, ¿por qué adopta medidas de protección propias de un problema estructural?