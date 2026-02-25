Los golpistas del 23F consideraban al rey Juan Carlos "un objetivo a batir y anular"

Don Juan Carlos transmite al general golpista Milans del Bosch que “cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey. Es contra el rey”

Los secretos del 23F al descubierto: los papeles del golpe de estado de Tejero ya pueden ser consultados tras su desclasificación

La desclasificación este miércoles de nuevos documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 permite acceder a materiales inéditos que arrojan luz sobre el núcleo de la operación golpista. Entre los archivos difundidos figuran croquis elaborados a mano por los propios implicados, en los que aparece el rey Juan Carlos como “objetivo a batir y anular”. En esos documentos se señala expresamente que el monarca “no puede ser considerado ni como un símbolo a respetar”.

Los materiales difundidos incluyen también órdenes directas del rey al general Milans del Bosch, uno de los principales mandos sublevados. En ellas, el jefe del Estado advierte con claridad: “Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey. Es contra el rey”. Estas comunicaciones muestran la posición del monarca frente a los militares que pretendían justificar la intervención armada en su nombre.

Conversaciones telefónicas entre los implicados

Los documentos incorporan además transcripciones de llamadas telefónicas mantenidas durante las horas del asalto al Congreso. En una de ellas, Antonio Tejero conversa con Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe. García Carrés anima al teniente coronel a resistir y le asegura que llegarán refuerzos: “La victoria es para España, ánimo, ánimo y ánimo. Los hombres de honor sabrán corresponder a todo esto”.

En esa misma conversación, ambos comentan el papel del general Alfonso Armada. Tejero lo califica de “chapucero”, mientras que García Carrés insiste en que no es de fiar porque “quiere ser presidente como sea, al precio que sea”.

García Carrés llega a pasarle el teléfono a la mujer de Tejero. El guardia civil intenta tranquilizarla: “No hombre no, no va a haber sangre, hija mía. No te preocupes”. Sin embargo, otros documentos desclasificados muestran un tono muy distinto en otros puntos de la operación. En una conversación entre militares, uno de ellos afirma que durante el asalto a Televisión Española tenían órdenes de “tirar a matar”: “Con eso ya te lo he dicho todo”, añade.

Entre los materiales difundidos aparecen también comentarios sobre la reacción exterior. En una de las conversaciones, uno de los implicados asegura que el secretario de Estado de Estados Unidos habría dicho que no intervendría en la situación española porque “son asuntos internos de España”.

El rey denegó a Armada que acudiera al Palacio de la Zarzuela

En otro de los documentos desclasificados del CNI en poder del ministerio de Defensa se verifica como el rey Juan Carlos denegó que el general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, acudiese al Palacio de la Zarzuela ya en los minutos posteriores al asalto del Congreso por el teniente coronel Tejero.

"Entre las 18.30 y las 19.00 el rey recibe una llamada del general Armada, que pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela, mientras el Teniente General Gabeiras seguía en el EME (Estado Mayor del Ejército). Su Majestad le contesta que no, que continúe en su puesto".

El Rey oyó por radio en directo cómo se asaltaba el Congreso a las 18.22 horas. El Secretario General, Sabino Fernández Campos, comprueba inmediatamente que el rey conoce los acontecimientos y empiezan los contactos telefónicos para conocer la situación.

Sobre las siete de la tarde, Fernández Campo habla con el general Juste, jefe de la Division Acorazada, quien pregunta insistentemente si el general Armada se encontraba en el Palacio de la Zarzuela. "(Tenía más interés por conocer dicha noticia que por dar conocimiento de la situación de la División)", señala el documento.

Fernández Campo le responde que "en absoluto está en Zarzuela el general Armada, a lo que contesta el General Juste: "Esto cambia totalmente la situación".