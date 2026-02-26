Despiden a Antonio Tejero en la intimidad antes de trasladar sus restos a Málaga

Familiares y allegados han despedido esta tarde al exmilitar en una misa funeral antes de trasladar sus cenizas a Torre del Mar, Málaga

El tanatorio de Antonio Tejero será en Xátiva: sus cenizas reposarán junto a los restos de su esposa en Torre del Mar, Málaga

Compartir







Familiares y allegados del ex teniente coronel que protagonizó el intento de golpe de Estado hace 45 años, Antonio Tejero, han despedido la tarde de este jueves al exmilitar en una misa funeral celebrada en un tanatorio de Xàtiva (Valencia), donde posteriormente ha sido incinerado.

Desde estas instalaciones, las cenizas del exmilitar se trasladarán a Málaga, concretamente a Torre del Mar, localidad malagueña que Tejero frecuentó un tiempo y a la que está previsto que trasladen sus restos.

PUEDE INTERESARTE Antonio Tejero recibía tratamiento hospitalario del Hospital de la Ribera en el domicilio donde ha muerto

El cuerpo de Tejero, fallecido a los 93 años de edad, ha sido llevado al crematorio desde otro tanatorio cercano, donde esta mañana se ha realizado el velatorio ante gran expectación mediática, a la que solo ha entrado la familia y alguna persona del círculo más cercano.

Solo familiares y allegados cercanos

Para este acto vespertino se ha repetido la misma imagen de la mañana: solo familiares y allegados muy cercanos, con numerosos medios de comunicación y una docena de curiosos junto a la prensa.

Entre las coronas de flores que llevaba el coche fúnebre figuraban una de la Fundación Francisco Franco y otra de España 2000. Los hijos -entre ellos su hijo sacerdote, Ramón- y nietos de Tejero, que falleció el mismo día en que se desclasificaron los archivos de la intentona golpista del 23F, no han querido tampoco esta tarde hacer declaraciones a los medios de comunicación. Pasadas las ocho de la tarde, la comitiva de familiares y allegados ha ido saliendo del tanatorio.