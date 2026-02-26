El autor reedita 'Soldados de Salamina' y defiende que la literatura no debe ser "propaganda" pero "en la vida real hay que tomar partido"

El autor de la novela ‘Anatomía de un instante’, el escritor Javier Cercas, ha asegurado tras la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que “la mayoría de los papeles” ya se conocían, al menos en su caso.

“Entonces, ¿qué aporta? Nada. Todo lo que veo en la prensa que dice que es nuevo, no es nuevo. Yo os remito a ‘Anatomía de un instante’”, ha afirmado Cercas en un encuentro con la prensa este jueves. El autor ha añadido que detesta “el autobombo”, pero ha subrayado que “el resultado de lo que ha ocurrido es lo que yo dije”.

“En ‘Anatomía de un instante’ está todo”

Cercas ha insistido en que en su libro “está todo”. “O los cito (los documentos) o los uso. Incluso diría que los más importantes ya estaban publicados. Los que ocupan hoy las primeras páginas de los periódicos, estaban publicados. La gente los da por nuevos pero no son nuevos”, ha señalado.

“Sánchez ha hecho un servicio a la democracia”

Aun así, el escritor se ha mostrado “muy contento” y “feliz” por la democracia española y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho “un servicio a la democracia de este país”.

“Esto lo tengo clarísimo. Voy a decir también que yo les asesoré en lo que pude porque ellos no es que tuvieran esto archivado. Tuve que buscarlo durante meses”, ha explicado.

Los bulos sobre el rey emérito

Sobre los bulos difundidos tras el golpe en relación con el rey emérito Juan Carlos I, Cercas ha señalado que fueron impulsados por los golpistas para eximirse de responsabilidades y que hoy los difunde la extrema izquierda.

“Había muchos bulos contra el rey diciendo que el rey había montado el golpe. Esto lo crea la ultraderecha antes y durante el juicio para eludir responsabilidades. Hoy, por motivos no menos obvios, lo difunde la extrema izquierda y los secesionistas”, ha asegurado.

Cercas, que ha recordado que la desclasificación responde a una petición suya al presidente, ha reiterado que “la verdad” no va a acabar con los “bulos” ni con los “misterios”, que a su juicio seguirán existiendo porque forman parte del “negocio de políticos, periodistas e historiadores”.

“Obviamente no hay ningún acontecimiento de la Historia del que se sepa todo. Ahora, de este sabemos más que de cualquier otro de la Historia de España, porque se ha escrito más”, ha zanjado.

25 aniversario de ‘Soldados de Salamina’

El autor celebra el 25º aniversario de ‘Soldados de Salamina’, por lo que el sello Random House ha publicado una nueva edición con un prólogo de Cercas y ilustraciones de Raúl Lázaro.

Publicada originalmente en 2001, la novela no fue un “éxito” en España, según el propio autor, aunque sí lo fue fuera del país. La obra combina investigación real, reconstrucción histórica y reflexión literaria. “Este libro vino a llenar una necesidad pública”, ha señalado.

“Es evidente que en 2001 la sociedad española necesitaba recuperar su pasado, sobre todo la tradición republicana, que quiere decir demócrata”, ha añadido.

Literatura y toma de partido

Cercas ha recordado que ‘Soldados de Salamina’ ha sido criticada tanto por ser “equidistante” como por ser “complaciente con los fascistas”, pero ha defendido que la literatura no debe intentar ser “útil” porque entonces se convierte en propaganda.

“Lo peor que se puede hacer es escribir literatura propagandística o pedagógica y decirle al lector quiénes son los buenos y quiénes son los malos”, ha afirmado.

“En la vida real, en cambio, hay momentos en que hay que tomar partido. En una novela tienes que entender al malo; en la realidad, a veces hay que decir: es malo”, ha concluido.