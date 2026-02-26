Hillary Clinton acusa a los republicanos de encubrir a Trump por su aparición en los archivos de Epstein

Compartir







La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton ha acusado este jueves a los republicanos de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de encubrir al presidente Donald Trump por su aparición en los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Si esta comisión se tomara en serio conocer la verdad sobre los crímenes de Epstein, no confiaría en corrillos de prensa para obtener respuestas de nuestro presidente actual sobre su participación; le preguntaría directamente bajo juramento sobre las decenas de miles de veces que aparece en los archivos de Epstein”, ha señalado como parte de su testimonio tras ser citada a declarar.

Clinton ha subrayado que, en vez de cuestionar a Trump, se la ha llamado a testificar a ella “para distraer la atención” de las acciones del magnate republicano y encubrirlas pese a los “llamamientos legítimos” a que se pronuncie sobre el caso.

“¿Qué se está reteniendo? ¿Quién está siendo protegido? ¿Y por qué este encubrimiento?”, se ha preguntado Clinton, que ha difundido su testimonio en redes sociales antes de comparecer a puerta cerrada.

La exsecretaria ha defendido que, si la comisión quisiera llegar a la verdad, garantizaría la liberación completa de los archivos, protegiendo a las víctimas y no a “hombres poderosos y aliados políticos”. Asimismo, ha señalado que debería investigarse si el Departamento de Justicia retuvo entrevistas del FBI en las que una superviviente acusa al presidente Trump de crímenes graves.

Clinton también ha apuntado que exigiría que fiscales de Florida y Nueva York explicaran por qué concedieron a Epstein un trato favorable en 2008, así como la comparecencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y la fiscal general, Pam Bondi.

La ex candidata presidencial ha sostenido que estas actuaciones buscan “proteger a un partido político y a un funcionario público en lugar de buscar la verdad y la justicia para las víctimas”.

Además, ha criticado que la Administración Trump pusiera fin a la Oficina sobre trata de personas del Departamento de Estado y redujera en un 70% el personal dedicado a asuntos civiles y relaciones exteriores vinculados a la prevención de estos delitos. “Combatir la trata de personas ya no es una prioridad bajo la Casa Blanca de Trump”, ha afirmado, calificándolo de “tragedia” y “escándalo”.

Niega cualquier relación con las actividades de Epstein

Clinton ha reiterado que “no tenía conocimiento” de las actividades criminales de Epstein. “No recuerdo haber conocido nunca a Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas o sus oficinas”, ha asegurado, añadiendo que se “horrorizó” al conocer sus crímenes.

Ha calificado de “incomprensible” el acuerdo judicial alcanzado con Epstein en 2008, que le permitió evitar cargos federales y continuar con sus actividades durante años. “Era un individuo atroz, pero no estaba solo. Esto no es un escándalo político; es un flagelo global con un coste humano inimaginable”, ha concluido.

El testimonio de Clinton (secretaria de Estado entre 2009 y 2013) se celebra a puerta cerrada en Chappaqua, en Nueva York, donde el matrimonio Clinton tiene una residencia. La comisión difundirá posteriormente el vídeo.

Su esposo, el expresidente Bill Clinton, deberá declarar este viernes. El exmandatario aparece en varias fotografías difundidas por el Departamento de Justicia en el marco de los archivos Epstein.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores en los años 2000. El financiero, que mantuvo relaciones con figuras públicas como el príncipe Andrés de Inglaterra, Donald Trump o el propio Bill Clinton, fue hallado muerto en su celda un mes después de su detención.