En plena escalada de tensión internacional tras el conflicto en el Golfo Pérsico, surge una pregunta que inquieta a muchos ciudadanos: ¿está España preparada ante un posible ataque? Los expertos lanzan un mensaje claro: tranquilidad. Actualmente, el territorio español está considerado de riesgo bajo o moderado bajo. Sin embargo, si se plantea un escenario hipotético de conflicto bélico, hay zonas más vulnerables en España que otras.

Según el análisis expuesto por Alfonso Egea en el programa 'El Tiempo Justo', los lugares que concentrarían mayor riesgo serían aquellos con infraestructuras estratégicas. En primer lugar, las bases militares repartidas por toda la geografía nacional. Cualquier instalación con presencia de efectivos o armamento sería un objetivo potencial en caso de agresión exterior.

También figuran entre los puntos sensibles las centrales nucleares, consideradas infraestructuras críticas dentro del nivel 5 de alerta antiterrorista en España. En un contexto de guerra, estos enclaves podrían convertirse en objetivos estratégicos. A esta lista se suman puertos y aeropuertos, esenciales para la logística y el transporte, tanto civil como militar.

¿Dónde estaría entonces la mayor seguridad?

Un estudio atribuido a servicios de inteligencia señala que las zonas con menor concentración de infraestructuras críticas serían las más seguras en caso de conflicto. En el mapa, estas áreas coinciden en gran medida con la llamada “España vaciada”: territorios con baja densidad de población y escasa presencia de instalaciones estratégicas.

Entre los lugares destacados se encuentran el Pirineo navarro, la provincia de Huesca y áreas del norte próximas a Galicia. Especial mención reciben los archipiélagos: Islas Baleares y Islas Canarias aparecen como algunos de los entornos más seguros ante un hipotético ataque.

Cómo sobrevivir en una situación extrema

Más allá de la ubicación, la preparación puede marcar la diferencia. Desde Granada, el instructor jefe de la Escuela Española de Supervivencia, Ignacio Ortega, explica que “el conocimiento separa la vida de la muerte”. Ortega insiste en las cuatro patas de la supervivencia: agua, fuego, refugio y alimentos. Elementos básicos que pueden improvisarse con recursos sencillos.

Entre sus demostraciones prácticas destaca cómo encender fuego en segundos con algodón impregnado en vaselina. También muestra un cinturón preparado para situaciones de campo que incluye cuchillo, kit estanco con material para agua y fuego, manta térmica, botiquín, sierra de cadena, herramientas multiusos y machete.

Para escenarios más extremos, recomienda contar incluso con una máscara especializada en gases tóxicos. En interiores, propone soluciones caseras ante un apagón prolongado, como una estufa improvisada con una maceta y una lata de atún, capaz de proporcionar calor durante horas en espacios cerrados.