La petición de Ofelia Hentschel al Gobierno para que les saquen de la zona bombardeada

La española Ofelia Hentschel vive días de angustia tras quedar atrapada en Omán después de huir por carretera desde Dubái, donde se encontraba de turismo cuando comenzaron los bombardeos de Irán en la región: “Es difícil no sentir miedo cuando escuchas el rugido de los reactores o el paso de algún misil”, relataba en su conexión en directo con 'El tiempo justo'. Según cuenta, en la madrugada del sábado al domingo llegó a escuchar hasta 22 explosiones correspondientes a interceptaciones aéreas: “Tú oyes el ‘boom, boom’ y no sabes si la siguiente puede caer donde estás”, explicaba.

Ofelia había llegado el viernes a Dubái por primera vez en su vida para pasar unos días de vacaciones: “Qué mala hora. Podría haber ido a Lanzarote”, lamentaba. Al día siguiente estalló la escalada de tensión en la zona. Desde entonces, su único objetivo es regresar a España y reunirse con su familia.

Tras una “odisea” por carretera logró cruzar a Omán, donde permanece alojada en una vivienda particular mientras intenta encontrar una salida aérea alternativa hacia destinos como Estambul, El Cairo, India o Sri Lanka: “Me da igual el destino, quiero irme a un sitio donde no haya explosiones ni misiles”, afirmaba.

La afectada asegura haber gastado ya más de 6.000 euros en vuelos cancelados: “Te hacen overbooking, te dejan en tierra y no se sabe nada. Aunque sea peligroso, quiero volar”, insiste.

La petición al Gobierno: "Que nos saquen de aquí"

Ofelia confirma que ha mantenido contacto con la embajada española y que ha recibido llamadas de seguimiento. También menciona las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha asegurado que las legaciones diplomáticas están “permanentemente pendientes” de los españoles en la zona.

“A nivel personal he tenido contacto y no tengo queja en ese sentido, entiendo que somos muchos españoles”, reconocía. Sin embargo, reclama soluciones más concretas: “No nos pueden sacar con misiles volando, lo entiendo, pero que negocien un alto el fuego de unas horas o que nos saquen por tierra en autobús y luego en barco. No sé, que nos saquen de aquí”, pedía desesperada al Gobierno español.

"Merecemos que nos saquen, pagamos para esto"

La española describe la experiencia como traumática: “La noche del sábado no la quiero vivir nunca más en mi vida. No quiero estar sola en un país a miles de kilómetros de mi familia”, afirmaba. “Ya me da igual si tengo que remar o nadar una hora y media. Quiero salir de aquí”, reconocía visiblemente emocionada al recordar lo que ha vivido en las últimas horas en Medio Oriente.

Mientras la incertidumbre continúa y el tráfico aéreo en la región sigue afectado por la situación de seguridad, Ofelia Hentschel lanza un mensaje directo al Gobierno: “Todos los españoles merecemos que nos saquen de un sitio que está en conflicto. Somos ciudadanos españoles y pagamos para eso”, terminaba.