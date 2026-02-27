El conflicto por la casa de Marisa Porcel enfrenta a Antonio Montero y a la abogada de la hija de la actriz

Antonio Montero estalla contra el Gobierno tras ser víctima de inquiokupación: "Que se vaya a casa de Pedro Sánchez o a la de Pablo Iglesias"

El miércoles 25 de febrero saltaba la noticia de que la hija de Marisa Porcel estaba okupando la que fue casa de su madre. Esta información desata la guerra entre Manuel, actual propietario de la vivienda, y la hija de Marisa, quien reclama lo que considera suyo: la casa que Manuel compró en subasta por 700.000 euros.

'El tiempo justo' ha hablado con Mercedes Parada, abogada de Paloma Porcel, quien explica cómo se encuentra su clienta: “Está muy preocupada y yo también, porque no recibo mensajes nada tranquilizadores por parte de ella y, la verdad, no quería dejar de comentar este asunto sin poner de manifiesto los daños que se le están haciendo a mi clienta por parte de este señor”.

Además, añade que Paloma se siente acosada por los medios de comunicación: “Y por la exposición pública. Tiene todos los días en la puerta de su casa periodista, la están llamando de todos los medios y no todo el mundo reacciona igual cuando se ve ante ese acoso”.

Antonio Montero: "Lo que tiene que hacer es irse de lo que no es su casa"

Ante las palabras de la abogada, Antonio Montero estalló: “Esta señora acaba de decir que tiene periodistas en la puerta de su casa. Es que no es su casa, lo que tiene que hacer es irse de lo que no es su casa, que se pire de ahí y ya está. Es así de fácil”.

Antonio defiende la postura del propietario actual: “Está claro que hay un señor que ha pagado 700.000 euros, que ayer estabas cuestionando incluso para qué quería el dinero. Pero es que, si tú tienes 700.000 euros para comprar una casa legalmente, con tus escrituras, con tu notaría y todo, y es tuya, ¿para qué tienes que preguntar para qué quiere el dinero? Para lo que le dé la gana”.

Por último, aclara a la abogada lo que, según él, debería hacer su clienta: “Se está haciendo la víctima. Lo que tiene que hacer tu clienta es irse de una casa que no es suya y ya. El tema es que no son inquiokupas, son inquijetas. La diferencia entre una persona vulnerable y una persona inquijeta está muy clara, si un tío tiene un helicóptero y se dedica a eso, puede ir a una casa”.