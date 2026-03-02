Ambos defienden su 'verdad' sobre las palabras que intercambiaron en una pausa publicitaria sobre el encontronazo entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia

Alejandra Rubio, tras su encontronazo con Antonio Rossi: "Nos odia, a mí y a mi familia"

Alejandra Rubio y Antonio Rossi han podido conversar en el plató de 'El tiempo justo' tras su rifirrafe en '¡De viernes!'. La colaboradora entró en directo en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta durante la entrevista a su pareja Carlo Costanzia. Salió en su defensa después de que Rossi hablase sobre una conversación que tuvo con Alejandra Rubio en una pausa publicitaria.

Dos versiones sobre un mismo encuentro

"Alejandra Rubio me dijo a mí que estaba al teléfono y de ahí no me bajo, es la verdad. Es lo que ocurrió", aclara el periodista. La cuestión a la que hace referencia es lo que, según cuenta, le dijo Alejandra Rubio sobre el encontronazo que tuvieron su pareja y su prima Laura Matamoros. Rossi comenta que la hija de Terelu Campos le aseguró que había estado "al teléfono" en ese tenso momento. Alejandra Rubio lo niega de foma tajante.

"Te puedo decir yo que eso no es así. Me dijo que estaba el coche de mi prima. Le dije 'baja y habla con ella'", relata Rubio sobre las palabras que habló con Costanzia momentos antes de que se viese con su prima y que desatase un tenso enfrentamiento familiar. "Claro que colgamos", le contesta a Joaquín Prat tras preguntarle si estaba escuchando lo que Matamoros y Costanzia hablaban.

"Entendí que estaban al teléfono", defiende Antonio Rossi. "Ahora estás reculando", le lanza por su parte Rubio. "Jugáis todos con que yo aquí no tengo amigos, con que a ti te van a defender porque eres el periodista de nrenombre y yo soy 'la hija', 'la nieta de', que está haciendo el tonto para todos vosotros. Siemprese va a jugar con eso", apostilla la colaboradora.

Rossi asegura que se remite "a los datos" y a "informar". Una y otro han tenido un tenso encuentro en el programa de Telecinco cuando Alejandra Rubio habla sobre una conversación que tuvo con su pareja tras hablar con el colaborador. "Me da igual lo que haces", señala Rossi. "No hace falta que te pongas chulo, te estoy contando mi versión", defiende la influencer.