Una okupa de lujo debe más de 50.000 euros de alquiler: "Todo está dentro del marco legal"

Víctima de unos okupas de lujo: "Son extranjeros con poder adquisitivo que nos toman el pelo"

Los propietarios denuncian que, pese a ser declarada vulnerable, la inquilina mantiene un estilo de vida lujoso y ellos siguen pagando comunidad, impuestos y suministros

Una familia denuncia la okupación de su vivienda en Mallorca por una mujer que lleva seis años viviendo en el inmueble sin pagar alquiler y que, según los propietarios, mantiene un alto nivel de vida que contrasta con su condición de "persona vulnerable" reconocida por la administración.

El caso ha sido abordado en el programa televisivo 'El programa de Ana Rosa', donde los propietarios han explicado que la deuda acumulada supera ya los 50.000 euros.

La vivienda se encuentra en Palma de Mallorca, a unos 20 minutos del centro, dentro de una urbanización de alto nivel con piscina, próxima al mar y a un campo de golf. El inmueble pertenecía a una mujer que falleció hace dos meses sin haber podido recuperar la propiedad. Actualmente, la vivienda ha pasado a su hijo, que continúa intentando recuperarla por vía judicial.

Según la familia, el proceso judicial lleva seis años prolongándose, en parte por la aplicación de normas aprobadas durante la pandemia que protegían a personas consideradas vulnerables frente a desahucios.

La inquilina defiende que su situación “está dentro del marco legal”

El procedimiento comienza en 2020, cuando la inquilina deja de pagar el alquiler pocos meses después de entrar en la vivienda. Aunque los propietarios obtienen una sentencia favorable en enero de 2021, el desalojo se aplaza en varias ocasiones por las prórrogas de la normativa de protección social. Durante este tiempo, aseguran que siguen afrontando los gastos del inmueble, como comunidad, impuestos o suministros.

Según los propietarios, la mujer ha sido declarada vulnerable por tener una hija menor a su cargo, lo que impide ejecutar el desahucio. La familia también sostiene que "el perfil de vulnerabilidad no se corresponde con el estilo de vida que la mujer muestra en redes sociales". Según explican, en sus publicaciones aparecen viajes a Dubái, París o Formentera, salidas en barco, estancias en hoteles y restaurantes y fotografías luciendo joyas o conduciendo un vehículo de alta gama.

El programa ha conseguido contactar con la mujer, que defiende que su situación se ajusta a la normativa vigente. "Todo lo que está pasando está dentro del marco legal", afirma durante la conversación. Además, la mujer asegura que el Gobierno ha estado pagando dinero a los propietarios, una afirmación que los propietarios niegan.