Víctor de Aldama responde a Zapatero: "Va a ir a la cárcel. Corrupto y sinvergüenza es él"

Nuria Morán 03 MAR 2026 - 11:31h.

Víctor de Aldama ha respondido a las acusaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en 'El Programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana: "Aunque para él son patrañas, Zapatero reconoció que pidió colocar a sus hijas"

Tras la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero en el Senado para hablar del 'caso Koldo', Víctor de Aldama ha acudido al plató de 'El Programa de Ana Rosa' para responder a sus acusaciones y dar su versión sobre todo lo que habría pasado en el PSOE.

"Me parece increíble que tanto este señor como otros que han pasado por el Senado mientan, cuando se supone que no pueden mentir. Patraña es él y corrupto y sinvergüenza también", ha arrancado Aldama.

Además, sobre la declaración de Zapatero asegurando que la única relación que tiene con Aldama es un viaje de 1 hora y 15 de Venezuela a República Dominicana en un avión alquilado por el gobierno venezolano, Aldama se ha mostrado contundente: "Eso es absolutamente falso. Es un avión con el que yo aterrizo en Caracas y es un avión privado alquilado por mí. Dice que está en el Palacio de Miraflores y que es Maduro el que le dice que viajemos juntos. Que importante soy yo, por algo sería. En ese momento soy yo el que hacía bisagra con Venezuela no él y en ese momento seguramente para Venezuela era yo más importante que él".

"Le conozco de muchas más cosas que de ese vuelo. He estado reunido con él en varias ocasiones y hemos hablado de varias cosas", ha asegurado Aldama en nuestro plató.

Aunque Zapatero negó tener minas de oro en Venezuela, Víctor de Aldama ha desmentido al expresidente del Gobierno: "Le tenían que preguntar por otra serie de nombres como quién es un tal Francisco Flores. No creo que sea tan torpe de tener minas de oro a su nombre, está puesto a nombre de una tercera persona como casi todo lo que hay en Venezuela puesto a nombre de testaferros, pero el que hablaba de la mina de oro era él. Tiene que estar muy preocupado por Plus Ultra y otras cosas. Va a ir a la cárcel y tengo pruebas".

Víctor de Aldama, sobre José Luis Rodríguez Zapatero: "Delcy no lo puede ni ver"

Una vez más, Víctor de Aldama ha asegurado que la persona con la que tenía relación José Luis Rodríguez Zapatero era con Maduro y no con Delcy Rodríguez: "Ella no lo puede ni ver. Fue allí para blanquear su imagen", ha dicho.