José Santafé Arnedo es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid, en 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario

Interior revisará el protocolo de acoso sexual de la Policía para saber por qué la víctima del DAO no lo usó

Compartir







El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado este viernes al comisario principal José Santafé Arnedo nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, procediendo al relevo del máximo uniformado de este Cuerpo tras la crisis abierta por la querella por presunta agresión sexual que motivó la renuncia de José Ángel González el pasado 17 de febrero.

Santafé Arnedo ingresó como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1990 y, desde julio de 2022, era jefe superior de Policía en las Islas Baleares, según ha informado Interior. También ha ocupado diferentes puestos en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid, Canarias y Baleares.

Diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. El nuevo DAO es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional, según ha señalado Interior, que también ha destacado su formación en delitos de odio, seguridad pública o cooperación internacional.

La convocatoria para la plaza de libre designación se abrió el 23 de febrero y se cerró la medianoche del jueves, 5 de marzo, cumpliendo con la normativa para el nombramiento realizado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y previo informe favorable de la Secretaría de Estado de Seguridad.

PUEDE INTERESARTE Interior releva al asesor del DAO de la Policía: investigan si coaccionó a la víctima de la agresión sexual para que no denunciara

Al nombramiento de nuevo DAO podían optar los 111 comisarios principales de la Policía Nacional, de los que 22 son mujeres, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la oferta de esta plaza publicada en la Orden General.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Relevo tras la querella por agresión sexual

La Dirección Adjunta Operativa la asumió de forma interina la comisaria principal Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación. Esta comisaria es la que el martes, 17 de febrero, fue informada de que una inspectora de la Policía se había querellado con el hasta entonces DAO, José Ángel González, contactando posteriormente con ella para ponerle protección policial.

La inspectora denunciante se encuentra de baja desde el pasado mes de julio, cuando el primer día en su nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos informó a su responsable, Gemma Barroso, que no se encontraba en disposición de trabajar por un problema de salud mental. La querella se formalizó en enero.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió su rápida reacción para forzar el cese de José Ángel González justo en el momento en el que tuvo conocimiento de unos hechos que calificó de "gravísimos". Además, negó en el Congreso de los Diputados que lo supiera de antes y que hubiera tapado la agresión sexual, como le acusó el PP.

Revisión de protocolos internos

Además, el ministro se mostró decepcionado con José Ángel González, al que había nombrado DAO en 2018, tras su llegada al Ministerio. Marlaska había evitado en noviembre de 2024 su jubilación a los 65 años gracias a una modificación legal incluida en el segundo real decreto ley de ayudas de la dana de Valencia. En el Senado llegó a justificar la decisión al decir que José Ángel González era "impecable e indiscutible".

Tras tener conocimiento de la querella, Marlaska también anunció que había ordenado que se abriera una información reservada y que se apartara de sus funciones como asesor en la Dirección Adjunta Operativa al comisario Óscar San Juan, señalado por presuntamente coaccionar a la víctima.

El 25 de febrero, el ministro dio instrucciones para llevar a cabo una "revisión extraordinaria" de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que la denunciante interpuso su denuncia directamente ante un juzgado. "Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera", dijo.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado al ex DAO el próximo 17 de marzo tras admitir la denuncia por los delitos de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.