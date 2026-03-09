Dimite Noelia Díaz Vaca, una concejala del PP en Collado Villalba, tras interrumpir en directo un monólogo feminista el 8M

Ana Rosa Quintana critica la posición del PSOE durante el 8M: "En España el héroe vuelve a ser un hombre"

Compartir







La concejala de Familia y Mujer del Partido Popular (PP) en Collado Villalba, Noelia Díaz Vaca, ha dimitido después de interrumpir en directo un monólogo feminista que se representaba ante un teatro prácticamente lleno. El episodio, que ha sido comentado en 'El programa de Ana Rosa', ocurrido durante una actividad cultural organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, generó desconcierto entre el público y abrió un debate sobre los límites de la intervención política en la programación cultural.

Según las imágenes difundidas, la concejala subió al escenario en mitad de la función y anunció: “Discúlpenme, pero esta obra de teatro y este monólogo se acaba aquí”. El espectáculo quedó suspendido ante la sorpresa del público. Posteriormente, justificó su intervención señalando que el contenido le había parecido ofensivo y que incluía “faltas de respeto”.

Desde la organización del espectáculo aseguran que nunca habían vivido una situación similar. El director del monólogo explicó que la obra lleva representándose varios años: “Lleva unos cuatro años, hemos hecho ya muchas funciones, esto no se le ha pasado nunca”.

Un día después del incidente, Noelia Díaz Vaca anunció su dimisión a través de redes sociales. En su mensaje pidió disculpas y reconoció el error: “Mi intención en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores que considero fundamentales. Aún así reconozco que la manera de hacerlo no fue la correcta y, por ello, reitero mis disculpas”.

PUEDE INTERESARTE Detienen a tres hombres por agredir sexualmente a una menor de 17 años en un parque de Barcelona

El propio ayuntamiento, gobernado por el PP, también se pronunció públicamente para trasladar su apoyo a la programación cultural y a los profesionales de las artes escénicas. En un comunicado difundido en redes sociales, el consistorio aseguró su “respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas” y lamentó “los perjuicios ocasionados”. Además, señalaron que volverán a programar la obra en cuanto sea posible.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La versión de Teresa como parte del público: “aquello era espantoso”

Durante 'El programa de Ana Rosa', desde Collado Villalba el reportero Jorge Luque ha entrevistado a Teresa, una vecina que se encontraba entre el público cuando ocurrió el incidente. Según explicó, ella acudió invitada a través del Consejo Local de la Mujer y el teatro estaba lleno.

Acompañada por un grupo de entre diez y quince personas, la espectadora ha explicado que no conocían el contenido del espectáculo antes de entrar. “En principio no sabíamos exactamente nada. Pensamos que sería algo cultural, festivo”, afirma.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin embargo, asegura que el tono del monólogo les sorprendió desde el principio. “Empezó a ser todo en un tono muy vulgar, muy soez, ofensivo para la mujer, no preservaba valores como la dignidad”, explicó. Según su relato, el espectáculo incluía bromas sexuales y referencias explícitas: “Hablaban de la vagina y claro que se puede hablar de sexo, pero era en un tono muy vulgar, muy poco respetuoso con las mujeres”.

Ante esa situación, Teresa asegura que ella y sus acompañantes decidieron marcharse. “Aguantamos como un cuarto de hora, ya no podíamos más y nos marchamos”, dijo. Calcula que entre veinte y treinta personas abandonaron la sala.

Respecto a la actuación de la concejala, Teresa admite que entiende su reacción. “Yo, que soy una ciudadana anónima y que iba allí invitada, es un impulso que a lo mejor hubiera tenido también”, confiesa. Incluso describe el espectáculo con dureza: “Dios mío, aquello era espantoso”.

Aun así, el debate ha continuado en el propio programa. La presentadora Ana Rosa Quintana ha criticado que se interrumpiera la obra, recordando que en democracia el público puede marcharse si no le gusta un espectáculo, pero no suspenderlo. “Han puesto la obra, te puede gustar o no, pero tú no puedes subir al escenario y parar una obra en directo”, subraya.