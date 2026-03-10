José Jiménez, experto en armas, advierte que estas armas llegan a España por mar y se usan para proteger droga y dinero

España se enfrenta a una amenaza creciente: la ruta de armas que alimenta al narcotráfico se ha consolidado en puntos críticos como el Guadalquivir, el Estrecho, el Campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Según se ha expuesto en 'El programa de Ana Rosa', estas zonas son los principales puntos negros donde los agentes encuentran el mayor arsenal de armas de guerra.

José Jiménez, experto en armas y perito judicial, advierte que la magnitud del problema supera lo que suele mostrarse públicamente. En la entrevista, ha explicado que los clanes que operan en España y gestionan rutas internacionales: “Tenemos terroristas de Katiba Macina desde Mali trayendo armas del Estado Islámico y de Nusra, y líderes tuareg de Akmali que las introducen desde Mauritania, Níger, Chad o Sudán. Todo esto llega a través del narcotráfico”. La logística combina entradas desde Ucrania, Turquía, el Sahel y Marruecos hasta la Costa del Sol.

Según Jiménez, las armas no suelen pasar por la valla de Gibraltar, sino por mar, a través de rápidas lanchas y vehículos de lujo robados, y se esconden junto con drogas en lugares inesperados como guarderías. Los grupos las utilizan para proteger su mercancía, trasladar droga y dinero, y enfrentarse a otras bandas o a las fuerzas de seguridad. El perito alerta sobre la posibilidad de que lleguen armamentos pesados como RPGs capaces de derribar helicópteros o atacar embarcaciones.

El perito José Jiménez: “Un día veremos un RPG derribando un helicóptero”

El experto también ha detallado cómo funciona el mercado: un AK 47 puede costar entre 800 y 1.500 euros, mientras que una pistola Scorpio se mueve entre 2.000 y 5.000 euros según la urgencia y el uso previsto. Destaca que los narcotraficantes superan tecnológicamente a la Guardia Civil, con prismáticos de visión nocturna y térmica, y que si no se dotan a las fuerzas de seguridad con los medios adecuados, la vulnerabilidad es evidente.

Jiménez denuncia además graves fallos de custodia interna: durante un peritaje en Málaga desaparecieron varias armas, entre ellas pistolas y un supresor de AK-47. “¿Cómo pueden desaparecer armas de la Guardia Civil?”, se pregunta, subrayando la necesidad de controles más estrictos y vigilancia constante.

El mensaje de José Jiménez es claro: sin refuerzo de unidades especializadas, inteligencia y medios tecnológicos, España seguirá expuesta a esta ruta de armas, donde la protección del narcotráfico prima sobre la seguridad ciudadana.