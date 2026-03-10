Logo de telecincotelecinco
Carlos Herrera, tras ser abuelo: “Es del Betis ya”
Carlos Herrera en directo en 'El programa de Ana Rosa'. telecinco.es
En un día marcado por una actualidad llena de noticias dramáticas, Ana Rosa Quintana ha tenido el honor de contarnos una buena noticia y darle la enhorabuena en directo a Carlos Herrera, director de Herrera en Cope, porque acaba de ser abuelo: “¡Enhorabuena!”.

Es nieto y a pesar, de mi insultante juventud, mi aspecto casi aniñado, nadie lo diría, pero soy abuelo. De un niño que es muy bueno, es muy guapo y se porta muy bien, hace todo lo que tiene que hacer”, ha asegurado un Carlos Herrera feliz y muy orgulloso de ser abuelo. Además, el periodista ha bromeado con Ana Rosa Quintana por la afición del bebé por el deporte rey: “Es del Betis ya”.

Ana Rosa Quintana ha querido saber si ya se le caía la baba con su nieto y el locutor de radio no ha ocultado la felicidad que siente: “Sí, claro, claro, a quién no se le cae la baba con un bebé y más si es troncal, de tu familia”. Además, nos ha contado que en la familia ya han surgido las primeras disputas por el parecido del bebé: “Hay expertos sexadores de bebés, como si fueran sexadores de pollos, que saben a quién se parece y encuentran parecidos… La tía Eugenia tenía la misma oreja, pero la verdad es que es una monada, que te voy a contar…”.

Alberto Herrera anunció el nacimiento del pequeño Marcos en directo en la radio

El pasado sábado 7 de marzo, su hijo Alberto Herrera y su esposa Blanca Llandres eran padres de un precioso bebé llamado Marcos en Sevilla. El periodista daba la feliz noticia en la emisora de radio en la que trabaja: "Mi mujer Blanca es la cosa más grande que me ha pasado en la vida, jamás conoceré a nadie que la iguale. Es imposible que quiera más de lo que quiero a mi mujer y me ha entregado el mayor regalo que Dios le hizo al hombre. Soy el padre más feliz del mundo ojalá, Marcos, mire a la vida con los ojos de su madre".

Alberto Herrera también bromeó sobre el parecido del bebé con su abuelo Carlos: “Tiene las mismas orejas”, confirmó que madre e hijo estaban bien y que el pequeño Marcos había pesado 3.2 kilos. Será su padre Carlos Herrera quién le sustituya durante su baja de paternidad en el trabajo.

