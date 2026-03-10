Carlos Herrera, tras ser abuelo: “Es del Betis ya”

El periodista ha mostrado su emoción tras ser abuelo por primera vez: “Nadie lo diría, pero soy abuelo”

Alberto Herrera anuncia en directo el nacimiento de su primer hijo junto a Blanca Llandres: los detalles del parto y el nombre del bebé

En un día marcado por una actualidad llena de noticias dramáticas, Ana Rosa Quintana ha tenido el honor de contarnos una buena noticia y darle la enhorabuena en directo a Carlos Herrera, director de Herrera en Cope, porque acaba de ser abuelo: “¡Enhorabuena!”.

“Es nieto y a pesar, de mi insultante juventud, mi aspecto casi aniñado, nadie lo diría, pero soy abuelo. De un niño que es muy bueno, es muy guapo y se porta muy bien, hace todo lo que tiene que hacer”, ha asegurado un Carlos Herrera feliz y muy orgulloso de ser abuelo. Además, el periodista ha bromeado con Ana Rosa Quintana por la afición del bebé por el deporte rey: “Es del Betis ya”.

Ana Rosa Quintana ha querido saber si ya se le caía la baba con su nieto y el locutor de radio no ha ocultado la felicidad que siente: “Sí, claro, claro, a quién no se le cae la baba con un bebé y más si es troncal, de tu familia”. Además, nos ha contado que en la familia ya han surgido las primeras disputas por el parecido del bebé: “Hay expertos sexadores de bebés, como si fueran sexadores de pollos, que saben a quién se parece y encuentran parecidos… La tía Eugenia tenía la misma oreja, pero la verdad es que es una monada, que te voy a contar…”.

Alberto Herrera anunció el nacimiento del pequeño Marcos en directo en la radio

El pasado sábado 7 de marzo, su hijo Alberto Herrera y su esposa Blanca Llandres eran padres de un precioso bebé llamado Marcos en Sevilla. El periodista daba la feliz noticia en la emisora de radio en la que trabaja: "Mi mujer Blanca es la cosa más grande que me ha pasado en la vida, jamás conoceré a nadie que la iguale. Es imposible que quiera más de lo que quiero a mi mujer y me ha entregado el mayor regalo que Dios le hizo al hombre. Soy el padre más feliz del mundo ojalá, Marcos, mire a la vida con los ojos de su madre".

Alberto Herrera también bromeó sobre el parecido del bebé con su abuelo Carlos: “Tiene las mismas orejas”, confirmó que madre e hijo estaban bien y que el pequeño Marcos había pesado 3.2 kilos. Será su padre Carlos Herrera quién le sustituya durante su baja de paternidad en el trabajo.