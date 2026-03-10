Portavoz de Vox agredido por otro del PSOE con un café: "Si no llego a esquivar, me hubiera herido"

El incidente se produce en pleno debate sobre una auditoría de la línea C3 de Cercanías y acaba con una denuncia presentada por el edil de Vox

La tensión política ha estallado en el Ayuntamiento de Aranjuez durante una comisión municipal en la que un concejal del Partido Socialista Obrero Español ha lanzado una taza de café contra el portavoz de Vox en el consistorio. El incidente se ha producido tras una discusión que ha ido subiendo de tono entre varios ediles durante el debate de una iniciativa sobre infraestructuras ferroviarias.

El enfrentamiento ha tenido lugar mientras se debatía una propuesta presentada por el concejal de Vox, David Esteban Fernández, responsable del área de Transportes, en la que solicitaba una auditoría de la Línea C3 de Cercanías Madrid. Según el edil, la iniciativa responde a las quejas de los vecinos por el funcionamiento del servicio ferroviario que conecta Aranjuez con Madrid.

"Nuestros vecinos están cansados, están hartos de subir todos los días al C3 y que no sepan cuándo va a salir, cuándo no", ha afirmado Fernández durante su entrevista en 'La mirada crítica' al explicar el motivo de la propuesta. La discusión entre concejales ha derivado en un cruce de reproches que finalmente ha desembocado en el lanzamiento de una taza de café por parte del concejal socialista José María Cermeño.

"¿Tenemos competencias?", desafiaba el socialista. La escena, que ha sido grabada y difundida posteriormente, ha provocado la sorpresa del resto de ediles presentes en la sala. Según el concejal de Vox, el objeto ha pasado muy cerca de su cara. "Si no llego a esquivar, yo creo que me hubiera ocasionado algún tipo de herida en el rostro", ha señalado.

Según el portavoz de Vox, el objeto pasó muy cerca de su rostro. “Si no llego a esquivar, yo creo que me hubiera ocasionado algún tipo de herida en el rostro”, ha señalado el edil. Tras el incidente, Fernández ha confirmado que su grupo ya ha presentado una denuncia y que ampliará la documentación cuando dispongan de la transcripción oficial de la sesión. “Tenemos una denuncia presentada, donde relatamos los hechos, y vamos a ampliar la denuncia una vez que la Secretaría General del Ayuntamiento nos transcriba el audio de la sesión”, ha explicado.

El concejal también ha rechazado las versiones que apuntan a que el enfrentamiento se produjo tras una provocación previa. "Lo que nos está diciendo el Partido Socialista es: no te creas lo que ves, sino lo que yo te diga", ha declarado. El episodio ha generado momentos de tensión en la sala, con varios concejales levantándose de sus asientos mientras trataban de calmar la situación.

Lo ocurrido podría tener consecuencias políticas y judiciales, entre ellas la posible dimisión del concejal que protagonizó el lanzamiento y la investigación para determinar si los hechos constituyen un delito de agresión o un altercado sin mayores repercusiones penales.

