Exclusiva | Primeras imágenes del convento las exmonjas de Belorado totalmente vacío

Las exmonjas de Belorado empiezan a abandonar el convento ante su inminente desahucio

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Florentino Aláez, abogado de las monjas de Belorado

Las monjas rebeldes de Belorado han terminado la mudanza. 'La mirada crítica' ha emitido en exclusiva las imágenes del convento totalmente vacío después de verse forzadas a tener que trasladarse.

Además, Ana Terradillos ha hablado en directo con Florentino Aláez, abogado de las ya famosas hermanas de Belorado.

"Se encuentran mal. Están tristes porque tienen que abandonar su convento en el que la comunidad ha permanecido al menos desde el siglo XIV. Hay que recordar que esto es algo temporal, ya que hay un recurso en el Tribunal Supremo y confiamos en que nos den la razón y le devuelvan el monasterio a las hermanas", ha relatado en directo.

El letrado ha dejado claro que solamente se han llevado sus cosas personales: "Se han llevado lo que era suyo, pero los bienes que eran propiedad de la comunidad monástica están allí".

Sobre dónde van a ir, ha apuntado: "No lo sé. Querían buscar una solución estable entre las ofertas que les han hecho y parece que van a ir al monasterio de Orduña".