El PP ha criticado la aprobación del real decreto que garantiza la atención sanitaria pública a inmigrantes en situación irregular, al asegurar que "convierte la irregularidad en un derecho" y ha advertido de que la medida colapsará el sistema sanitario.

Los 'populares' indican que la sanidad española debe atender a quien lo necesite, algo que —según señalan— forma parte de "la tradición humanitaria y del espíritu de nuestro sistema público". Sin embargo, reprochan que "una cosa es garantizar asistencia y otra muy distinta convertir la irregularidad en un derecho".

"El Gobierno de Sánchez vuelve a confundir deliberadamente ambas cosas. Y lo hace porque su política migratoria parte de una premisa equivocada: considerar normal que haya personas en situación irregular en nuestro país. Ese es el primer problema", han denunciado fuentes del PP.

Además, consideran que el decreto pretende ampliar derechos mientras "bloquea y tensiona" un sistema sanitario que "está al límite". "Con listas de espera disparadas, profesionales saturados y comunidades autónomas asumiendo en solitario el peso de la gestión. Y ahí se cruzan dos de los grandes problemas del sanchismo: la falta de control sobre la inmigración irregular y el deterioro progresivo de nuestros servicios públicos", critican.

Asimismo, los 'populares' señalan que España siempre será un país que atiende a quien lo necesita, pero creen que no es responsable normalizar la irregularidad y, además, "convertirla en un derecho mientras colapsa el sistema sanitario de todos".

En este punto, el PP recrimina que el Gobierno es incapaz de aprobar presupuestos, que no amplía de forma suficiente las plazas MIR y que no garantiza los profesionales que necesita la sanidad pública. "Ahora se saca de la manga nuevas prestaciones sin planificación ni financiación", añade.

Por todo ello, el PP exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, que dejen de utilizar el Ministerio de Sanidad como "herramienta electoral" y la sanidad como "campo de batalla".

"Los españoles necesitan un Gobierno centrado en los problemas reales del sistema: más profesionales, financiación suficiente y planificación para garantizar una sanidad pública de calidad en toda España", concluyen los 'populares'.