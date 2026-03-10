Gonzalo Barquilla 10 MAR 2026 - 20:15h.

El padre de Cristina Bergua reivindica los derechos de los desaparecidos y mantiene viva la memoria de su hija tras 29 años

Cristina Bergua, la menor que desapareció en Cornellà hace 29 años tras ir a romper con su novio

Compartir







Juan Bergua, el padre de Cristina Bergua Vera, celebró este lunes un emotivo acto en Cornellà de Llobregat en memoria de su hija, desaparecida hace 29 años. Durante su discurso, resaltó la solidaridad de la ciudad barcelonesa, el dolor permanente de la familia y la necesidad de que las autoridades continúen buscando a las personas desaparecidas.

Cristina Bergua Vera tenía 16 años cuando desapareció tras salir de casa para encontrarse con su novio y poner fin a su relación sentimental. Desde entonces, sus padres, Juan y Luisa, han mantenido una lucha constante por visibilizar los casos de desaparecidos. Gracias a sus esfuerzos, el Congreso de los Diputados fijó el 9 de marzo como el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente, y en Cornellà existe una plaza y un monolito en memoria de Cristina desde 2018.

El exnovio de Cristina, Javier, fue la última persona en verla con vida. Nunca fue detenido ni juzgado, aunque hubo sospechas sobre su comportamiento y posibles implicaciones en delitos relacionados con drogas. A lo largo de los años, los padres han reclamado la creación de un Estatuto de Personas Desaparecidas y apoyo psicológico a las familias afectadas, denunciando que, pese a avances en protocolos de búsqueda, aún quedan miles de casos sin resolver en España.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El discurso íntegro de Juan Bergua recordando a su hija Cristina

Este ha sido el discurso íntegro de Juan Bergua en Cornellà: "29 años, y fíjese, como si fuera el primer día. Cuánto apoyo, cuánta solidaridad, tantas personas acompañándonos en este día. Quién iba a decirnos a nosotros que después de tantísimos años íbamos a contar con tanta familia. No cabe duda de que Cornellá es un pueblo solidario, y a la vista está. Un año más nos reunimos para recordar que hoy, 9 de marzo, Día de los Desaparecidos sin causa aparente, se cumplen 29 años de la desaparición de nuestra hija Cristina. Llevamos muchos años de lenta agonía y desesperanza. Posiblemente nuestra hija haya podido perecer lejos y fuera del calor de su familia, o puede que no, no lo sabemos. Dicen que el tiempo cura todo, pero la frase no alivia el dolor para nosotros. Las agujas del tiempo se frenaron un día y jamás se han vuelto a poner en marcha. El calendario ha quedado congelado en una página y se deja de vivir para empezar a sobrevivir".

"Muchos años sobreviviendo, demasiados años. Para los que tenemos familiares o amigos desaparecidos, el tiempo empieza a no contar desde los días en los que tu ser querido se desvanece de la faz de la Tierra. Hoy queremos manifestar que, este 9 de marzo, una vez más, unimos nuestra voz con todas las familias que tienen un ser querido desaparecido para recordar a quienes nos faltan. Las familias que estamos detrás de esas cifras de desaparecidos, alrededor de unas 7.000 personas, queremos transmitir a toda la sociedad lo que supone tener a un ser querido desaparecedor sin conocer su paradero, sin saber si está con vida o no. Cuando una persona desaparece no desaparecen sus derechos. Es una lucha que llevamos trabajando durante todos estos largos años. También sabemos que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están mejorando sus protocolos de búsqueda y que se avanza, pero les tenemos que pedir que no se detengan, que sigan buscando".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Seguiremos con nuestra lucha mientras tengamos fuerza. Vamos a continuar demandando respuestas. A la clase política le pedimos que los derechos de los desaparecidos no pueden ser ignorados con más tiempo y tampoco de los familiares que sufrimos su ausencia, por lo que reclamamos que el Estatuto de las Personas Desaparecidas que se encuentran desde hace varios años en las Cortes Generales se transmita sin más demora. Los familiares de las personas desaparecidas tenemos confianza en todos vosotros, en nuestros ciudadanos, en nuestros vecinos, y a vosotros decimos: recordad que nadie está exento, hoy somos nosotros y mañana, Dios no lo quiera, puede ser, cualquier familia. Cristina está desaparecida, pero no está olvidada".