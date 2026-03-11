La falsa novia de su padre fallecido le okupa la casa: “Quiere que venda la casa y le dé el 50%”

Aliaga ha asegurado en 'La mirada crítica' que entre su padre y la cuidadora no existía ninguna relación sentimental ni vínculo legal

La historia de José Luis Aliaga ha salido a la luz en el programa 'La mirada crítica'. El hombre intenta recuperar la vivienda de su padre en Moncada (Valencia), fallecido el pasado mes de noviembre. Según denuncia, la cuidadora que convivía con el hombre se habría quedado en la casa y le impide entrar, pese a que él asegura ser el único heredero.

Aliaga explica que la mujer, de nacionalidad ucraniana y 68 años, conoció a su padre hace unos cinco años y, poco después, se trasladó a vivir a la vivienda familiar. "Esta persona conoce a mi padre alrededor de hace cinco años y al poco tiempo dice que va allí a vivir a la casa de mi padre", relata.

El padre de José Luis tenía 82 años cuando falleció. Tras su muerte, el hijo, que reside en Alicante y trabaja en el ayuntamiento de la ciudad, acudió a la vivienda y llegó a instalarse en una de las habitaciones. Sin embargo, la situación cambió cuando regresó a su trabajo. "Yo ya estoy viviendo allí y cuando tengo que volver a trabajar a Alicante, ella aprovecha, cambia la cerradura de la vivienda y cuando vuelvo el 18 de noviembre no puedo entrar en mi vivienda", denuncia.

Aliaga asegura que entre su padre y la cuidadora no existía ninguna relación sentimental ni vínculo legal. "No se produce. Yo cuando voy al domicilio observo que mi padre dormía en un dormitorio y ella en otra habitación distinta, con sus fotos y sus cosas", afirma. Según su versión, la mujer fue ocupando progresivamente diferentes estancias de la casa, una vivienda de cerca de 200 metros cuadrados.

Además de la presunta ocupación, el hijo del fallecido asegura que se habrían producido robos en la vivienda tras la muerte de su padre. "La cubertería de plata ha sido sustraída y las joyas de oro de mi madre, que falleció en 2010, también han sido sustraídas. Y la única persona que vivía con mi padre era esta mujer”, sostiene.

José Luis afirma haber aceptado la herencia y haber inscrito la vivienda a su nombre en el Registro de la Propiedad. Incluso trató de resolver el conflicto mediante mediación. "He contratado a un mediador profesional, consiguió entrar a la vivienda, a mí no me ha dejado entrar, y ella llegó a decirle que vendiera la casa y le diera el 50%", asegura. El caso ya ha llegado a los tribunales.

Además, Aliaga reconoce que tiene dudas sobre las circunstancias en las que murió su padre, que falleció a causa de una infección grave. Según relata, cuando acudió al domicilio días antes del fallecimiento encontró condiciones que considera preocupantes. "Yo voy el 4 de noviembre y encuentro el colchón donde dormía mi padre con manchas de orina y de heces. En el suelo también se veían manchas", explica.