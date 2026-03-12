La visita de Sánchez a Fuenlabrada para grabar un Tiktok, marcada por el grito de "¡Sinvergüenza!"

El PP critica el uso de recursos públicos en redes sociales para contenido personal y político

Ana Rosa Quintana, sobre el nuevo 'odiómetro' para las redes sociales: "Un nuevo chiringuito con censura a la carta"

Compartir







La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Fuenlabrada ha sido comentada en 'El programa de Ana Rosa' después de que se haya conocido que el desplazamiento incluía la grabación de un vídeo para redes sociales, concretamente para TikTok.

Durante el programa se ha señalado que la visita no figuraba inicialmente en la agenda oficial del presidente y que el recorrido por el municipio se ha realizado con un importante dispositivo de seguridad, con presencia de numerosos escoltas y cortes de calles durante el tiempo que ha durado el paseo.

En las imágenes difundidas posteriormente se ve a Sánchez caminando por varias calles del municipio junto al alcalde socialista, observando murales urbanos del artista andaluz Murfin. El vídeo muestra un paseo tranquilo en el que el presidente se detiene ante algunas de las obras de arte urbano que decoran fachadas de edificios de la localidad.

Abucheos durante el recorrido

La realidad es que la situación en las calles no ha sido tan tranquila como se ha reflejado en las imágenes. Durante el recorrido, algunos vecinos presentes en la zona han lanzado gritos y abucheos al paso de la comitiva del presidente. Entre los gritos que se han escuchado algunos eran: “¡Sinvergüenza, que tienes vendida a España!”, "¡Hoy es 11M, vete a la Renfe", "¡Mari***!", dirigido al jefe del Ejecutivo.

Desde el entorno del Partido Popular han criticado la visita, al considerar que el presidente ha utilizado recursos públicos para grabar contenido para sus redes sociales. Además, aunque en el vídeo el presidente aparece subiendo o bajando de un coche de forma aparentemente discreta, el recorrido ha estado acompañado por un amplio despliegue de seguridad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Este episodio evidencia el creciente peso de las redes sociales en la comunicación política, donde plataformas como TikTok o Instagram son ya herramientas habituales para difundir actividad institucional y acercar los mensajes políticos a nuevos públicos.