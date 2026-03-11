El Gobierno aprueba el decreto para garantizar la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal

El PP advierte de que la sanidad universal para inmigrantes en situación irregular colapsará el sistema sanitario

La decisión del Gobierno de aprobar un decreto que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal ha desatado una nueva polémica.

La posibilidad de que esto sea el principio de un turismo sanitario preocupa a muchos. Además, nuestra ya saturada sanidad privada podría ver cómo aumentan sus listas de espera.

La presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha reaccionado a esta decisión del gobierno de España: "Ahora ya se atiende a cualquier persona en urgencias, pero lo que está causando polémica es lo de la declaración responsable. Ya puede venir cualquier persona que no esté aquí con una declaración responsable. Además, si vas a hacer esto, tiene que dimensionar la sanidad", ha comenzado la presentadora.

Finalmente, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Todo lo que esta haciendo la ministra de Sanidad, son votos para VOX".

El PP critica que el Gobierno amplíe derechos sanitarios sin planificación ni financiación suficiente

El PP ha criticado la aprobación del real decreto que garantiza la atención sanitaria pública a inmigrantes en situación irregular, al asegurar que "convierte la irregularidad en un derecho" y ha advertido de que la medida colapsará el sistema sanitario.

Los 'populares' indican que la sanidad española debe atender a quien lo necesite, algo que, según señalan, forma parte de "la tradición humanitaria y del espíritu de nuestro sistema público". Sin embargo, reprochan que "una cosa es garantizar asistencia y otra muy distinta convertir la irregularidad en un derecho".