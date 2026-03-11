'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "Úrsula von der Leyen está ordenando el nuevo tablero geoestratégico y España se queda fuera"

El conflicto en Oriente Medio y la posición de España se ha convertido un día más en el tema centrar el editorial de la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

"Buenos días. Todo en la vida se resume en el tiempo. Mientras Sánchez, SIN PRISA, retrasa sus explicaciones sobre la guerra en el Congreso, el tiempo pasa y aumentan las pérdidas de vidas humanas. El tiempo pasa y aumenta la división. Y mientras Sánchez gana tiempo, convierte el 'no a la guerra' en su cúpula de hierro personal que le protege de otros asuntos más espinosos. El tiempo pasa, suben los precios de la luz, el gas y los combustibles... y los bolsillos se asfixian. Pero el presidente asegura que la mejor medida para remediarlo es el 'no a la guerra'. Debe ser que lo están haciendo mal todos los países que están bajando impuestos", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "El tiempo pasa y Raúl del Pozo nos ha abandonado. Mi memoria es la del Raúl vecino y amigo"

La presentadora ha continuado: "¿Ninguno de los 700 asesores de los que presume va a la gasolinera? La realidad es que, por ahora, es Hacienda la única que está ganando con la subida de la luz, el gas y el combustible. El tiempo pasa y Europa lamenta haberlo perdido abandonando la energía nuclear. Pero la receta de Sánchez contra las consecuencias de la guerra son las energías renovables. Esas con las que, según la Guardia Civil, se montó una presunta trama de mordidas bajo el mandato de Teresa Ribera. Al más puro estilo Cerdán".

"El tiempo pasa y Raúl del Pozo nos ha abandonado. Raúl ha contado España durante décadas: la ha escuchado, la ha olido, la ha vivido en las barras de los cafés, en los pasillos del poder y en los silencios de la madrugada en una redacción" ¡Vaya mundo nos has dejado, Raúl! En unos minutos se abrirá su capilla ardiente. Era un periodista de piel, de intuición, de calle. Raúl escribía con esa mirada de testigo incómodo, valiente y con esa pizca de mala leche que no se deja domesticar por el poder. Mi memoria es la del Raúl vecino y amigo. El Raúl que venía a verme cuando estaba mala y asomaba la cabeza por la puerta para no contagiarme nada, pero que cada día aparecía puntual para preguntarme cómo me encontraba. Raúl, hoy me asomo yo a la puerta del cielo para decirte, hasta siempre, querido amigo", ha sentenciado Ana Rosa.