Vox entrará en los gobiernos autonómicos si se llega a acuerdos programáticos con el PP en las tres comunidades, ha reiterado Santiago Abascal

Elecciones Castilla y León: Mañueco refuerza su mayoría con 33 escaños pero necesita pactar, el PSOE sube a 30, Vox gana 1 y desaparecen UP y Cs

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El PP ha encadenado en Castilla y León su tercera victoria consecutiva en unas elecciones autonómicas. No obstante, y como en Extremadura primero y Aragón después, también en este caso los ‘populares’ siguen necesitando a Vox para la formación de Gobierno. Y ello pese a que en la región Alfonso Fernández Mañueco, que se ha alzado con dos escaños más, –hasta 33–, duplica los cosechados por la formación de Santiago Abascal, que aspiraba a más y solo ha sumado 1 escaño (14), mientras el PSOE ha añadido 2 procuradores, rompiendo así la tendencia descendente de los últimos batacazos electorales autonómicos.

Ante estos resultados, Alfonso Fernández Mañueco recalcaba desde el primer momento y en medio de las celebraciones su rechazo a un pacto con los socialistas: “Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el Gobierno de Castilla y León es con el PSOE de Castilla y León. Eso que quede bien claro. Con el ‘sanchismo’ en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de Gobernabilidad. Es imposible e impensable”, señalaba, mientras desde la dirección nacional del partido, en la misma línea, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un mensaje a Vox llamándoles a ejercer con “responsabilidad” con los votantes y dejando claro que lo que corresponde a ambas formaciones es entenderse.

Alberto Núñez Feijóo recalca a Vox que no hay “razones para bloquear”

Ahondando en ese mensaje, el líder de los populares ha subrayado que “hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo a esas líneas por parte de Vox". “Nadie ha dado razones para bloquear, solo se han puesto excusas", ha señalado en una rueda de prensa en Génova, donde se ha reunido la Ejecutiva de la formación.

En ese sentido, el dirigente popular ha llamado a poner por delante la responsabilidad con Castilla y León y con España porque "hay una mayoría de ciudadanos que ha votado de forma muy clara" y han dicho "que el PP vaya por delante y sea la referencia".

Santiago Abascal confirma que Vox entrará en los gobiernos autonómicos si hay acuerdo programático

Respecto a la situación dibujada por los últimos resultados electorales, y con un PP que necesita esos pactos para gobernar tanto en Extremadura como en Aragón y Castilla y León, Santiago Abascal, ha confirmado este lunes que su partido entrará en los gobiernos autonómicos si se llega a acuerdos programáticos con el PP en las tres comunidades.

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En esa línea, el líder de VOX ha ratificado su idea de volver a conformar gobiernos de coalición en estos territorios en una rueda de prensa realizada tras analizar el Comité de Acción Política del partido los resultados de este domingo en Castilla y León, donde Vox ha logrado 14 escaños –uno más que en 2022– volviendo a ser llave de Gobierno pese a que se esperaba un alza igual de acentuada que el de los comicios extremeños y aragoneses.

"Vamos a gobernar en las tres regiones", ha afirmado, tras lo que ha asegurado que no quieren ninguna repetición electoral y ha insistido en que primero hay que negociar cada medida y cerrar los pactos de gobierno