Tomás Gómez, tras las elecciones de Castilla y León: “No descarto un adelanto electoral”

El exlíder socialista apunta a un posible adelanto electoral tras los resultados en Castilla y León

El PP consolida su victoria en Castilla y León con Mañueco que ofrece un gobierno "para todos" pero sin pactar con el PSOE

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En Castilla y León, el PP vuelve a imponerse con 33 escaños y el 35,45% de los votos, aunque necesitará de nuevo a Vox, que solo crece hasta los 14 escaños. El PSOE mejora resultados y suma 30 escaños, mientras que En Común, Podemos‑Alianza Verde y Ciudadanos quedan fuera.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, sobre los elecciones de Castilla y León: "No veo razones para estar contento, creo que ha Pedro Sánchez le daban igual las elecciones en Castilla y León, yo creo que lo que le interesaba era utilizarlas como laboratorio de este revaival del 'No a la guerra', que en 2004 tuvo unos efectos y creo que lo ha puesto a prueba y le ha salido bien en ese sentido, ha frenado la caída de votos en Castilla y León".

Tomás Gómez: "Sánchez se ha convertido en el líder de los exvotantes de Podemos y Sumar"

Además, añade que el verdadero ganador de estas elecciones es el PP: "Sánchez en su estrategia de radicalización del PSOE se ha convertido en el líder de los exvotantes de Podemos y Sumar. Quien ha ganado realmente y ha dado un salto cualitativo importante es el PP. El PSOE se ha quedado solo, probablemente desde Moncloa estén haciendo los cálculos electorales".

Sobre el cambio de ciclo en el PSOE, Tomás explica: "No lo quieren ver los dirigentes del partido socialista, los candidato a las elecciones municipales de las elecciones del año que viene pero Pedro Sánchez se lo están llevando por el desagüe a todos".

Tomás no descarta un adelanto de las elecciones tras el resultado de Castilla y León: "No descarto un adelanto electoral, de aquí al final de la legislatura que ya no va quedando tanto, no se va a encontrar posibilidades y oportunidades y ventanas políticas como esta. Probablemente la guerra de Irán no va a acabar rápidamente y cuanto más se prolongue, más lo pueda rentabilizar Pedro Sánchez, que lo único que le interesa es el calculo electoral"