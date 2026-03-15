Yolanda Díaz acude a gala de la 98 edición de los Oscar y se reunirá con Oliver Laxe y el equipo de 'Sirat', según ha dado a conocer la agenda del Gobierno

La 'maldición de los Oscar', los actores y actrices 'gafados' tras ganar la estatuilla

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Los AngelesLa vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, ha viajado a Estados Unidos para reunirse con la delegación española y los nominados y nominadas a los Oscar, entre los que se encuentra el cineasta Oliver Laxe, para posteriormente asistir a la gala de la 98 edición de los premios, según consta en la agenda del Gobierno.

La ministra se reunirá con Oliver Laxe, que encara la gala de la 98ª edición de los Premios Oscar con nominaciones en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

Las claves de la 98 edición de los Premios Oscar

La cinta española compite en Mejor Película Internacional con la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Aunque el largometraje de Laxe pasó el primer corte o 'shortlist' de los Oscar en cinco categorías -Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Reparto y Mejor Fotografía-, finalmente solo optará a premio en las dos primeras.

En Mejor Sonido, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. 'Sirat' ha conseguido que sus tres sonidistas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia nominadas al Oscar en Mejor Sonido.

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Los premios se entregarán en el Dolby Theater de Los Ángeles, a los que optan como favoritos 'Los Pecadores' y 'Una batalla tras otra', con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.

Así, en Mejor Película Internacional, se enfrenta a la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

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"Competimos con dinosaurios. No hay nada que perder"

Tras conocer las nominaciones el pasado enero, Laxe aseguraba que estaba "muy tranquilo", pese a que reconocía que en ambas categorías compite contra "dinosaurios". "¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis y la de gente que trabaja en ellas? Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", aseguró en una rueda de prensa en el Edificio Telefónica (Madrid), tras seguir en directo desde ahí la nominación.

El cineasta agradecía entonces las muestras de cariño e ilusión que ha recibido desde su primer gran galardón en Cannes. "Yo creo que ya está, lo digo siempre, ya lo hemos conseguido y siempre hay más buenas noticias. Desde luego no tenemos nada que perder, todos esto son bonus. No hacemos las pelis para esto, pero lo estamos disfrutando tanto. Por eso estamos tan agradecidos porque es inesperado para nosotros", afirmaba.

Laxe hizo extensiva la celebración a todo el cine español porque 'Sirat' es "sinónimo de que están haciendo muy bien las cosas a muchos niveles". "Hay mucha madurez, se está reconociendo fuera, hay mucha diversidad, es un ecosistema muy variado con películas y voces muy diferentes. Ojalá que nuestros compañeros consideren esto como un éxito de ellos porque totalmente lo es", sentenciaba.

Esta es la 21ª vez que una película española ha sido nominada en la categoría Mejor Película Internacional. La primera fue 'Plácido' de Luis García Berlanga en 1961 y la última fue hace tres ediciones, con 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona.