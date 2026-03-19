Los expertos hablan de más tensión y de que los precios ya no tendrán una bajada abrupta por las infraestructuras dañadas

Europa sufre por la guerra contra Irán: repostar en Países Bajos cuesta 42 céntimos más que en España

La UE ya anticipa menos crecimiento y más inflación, malas noticias para el futuro

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El giro de la guerra de Irán en ataques de ambos bandos contra objetivos a infraestructuras energéticas vitales para el suministro del petróleo y el gas mundial ha supuesto un antes y un después. Trump ha llamado al orden a Netanyahu, aunque este le haya contestado que el presidente de EEUU suele hacer siempre lo que quiere hacer. Pero el impacto de la guerra en los mercados y en los bolsillos puede ser la mayor amenaza a la que ambos se enfrenten. Acabar con la guerra con un objetivo vendible parece ser el objetivo, mientras los mercados se muestran más tensos.

Y hay motivos. Las consecuencias de la guerra siguen teniendo repercusión en el precio del barril de petróleo. Desde que empezó el conflicto ha subido un 50%. En cuanto al gas, su precio ha llegado a subir hoy un 24%. Ronda los 61 euros el megawatio/hora, un ascenso del 110% desde el inicio de la guerra. Y en las gasolineras, se sigue notando la crisis: el diésel cuesta de media 1,84 euros. La gasolina, se paga a 1,71 euros Pero las diferencias entre gasolineras son grandes, en algunas el diesel supera los 2 euros, incluso que rozan los 2,30. En cambio en A Coruña el diesel lo hemos visto a 1,78 euros.

Pero Trump teme como nadie a la inflación, odiada por los americanos. A Biden, la inflación le costó la presidencia. Y Trump lo sabe. Son malas noticias para todos, también para la UE, que cada vez rechaza más la guerra. El Banco Central rebaja las previsiones, pero se da tiempo para tocar el precio del dinero.

Todos piensan ya, incluido Irán, que la duración e intensidad del conflicto dependerá del impacto económico. por ahora se estima que el comercio mundial se reducirá tres puntos. "La tensión está aumentando, pero hay mucha incertidumbre sobre cuánto tiempo va a durar esta situación", señala José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra.

"Aunque acabase mañana el conflicto, esas infraestructuras no van a estar funcionando"

Además, los últimos ataques a infraestructuras energéticas, hacen que aumente la preocupación.·"Aunque acabase mañana el conflicto, esas infraestructuras no van a estar funcionando inmediatamente. Por lo tanto no esperemos una bajada de precios muy abrupta", señala Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de la IE University.

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No solo preocupan el precio del petróleo o el gas. También lo hacen materias primas vitales como el helio. "Es importante para las industrias actuales. Lo necesitamos para la producción de chips, que alimentan a la IA. Para coches, microprocesadores, medicina e infinidad de campos", destaca Joan Escuer, profesor de Geología de la Universidad Carlemany.

Ver los precios del surtidor es solo la caída de la primera ficha del dominó. Pero despùés llegan muchas más- "Están los costes logísticos, los costes del transporte, el impacto en los productos agrícolas... muchas cosas van a incrementar los precios", alerta Juan Carlos Martínez Lázaro.

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Y hay más sectores afectados. El tráfico aéreo ha tenido que rediseñar rutas y reducir vuelos. Un ejemplo, aviones que deberían unir Europa con Asia, pero están en el aeropuerto de Teruel, refugiados de los bombardeos.