Ana Rosa, sobre la decisión de Noelia: "Tiene deseos que no se pueden juzgar desde lo religioso, ni moral, ni paternal. Nadie tiene derecho a juzgarla. Ella tiene derecho, libertad y reúne los requisitos"

El caso Noelia Castillo y las diferentes formas de recibir la eutanasia en España

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El 26 de marzo de 2026 marca el final de un largo proceso judicial y personal para Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años que ha decidido poner fin a su vida mediante la eutanasia. Su caso, marcado por el enfrentamiento con su padre y una batalla legal de año y medio, vuelve a situar en el centro del debate público la muerte asistida en España.

'El Programa de Ana Rosa', con mucho respeto, ha tratado el caso. A las seis de la tarde está previsto el procedimiento. Se trata de un protocolo médico que durará unos 15 minutos, en el que se le administrarán tres fármacos. Noelia permanecerá en una sala junto al equipo sanitario, sin la presencia de sus padres. Su decisión, según ha expresado, responde a un deseo claro: "quiero irme en paz y dejar de sufrir".

Ana Rosa Quintana se ha mostrado conmovida y ha cuestionado la responsabilidad social y familiar en la vida de Noelia: "¿Qué responsabilidad tienen los que meten a esta niña en un centro de menores? Y la meten en un centro de esas características, cuando es una niña que es víctima de una situación... Es que le ha fallado todo". La periodista Mayka Navarro ha señalado que el caso de Noelia representa un fallo colectivo: "Entre la sociedad y los padres, es un fracaso. Está claro que esta separación llevó a límites donde la única salida fue que su hija fuera a un centro de menores. Ahí había algo más que una separación".

Por otro lado, el psiquiatra José Miguel Gaona ha aportado la perspectiva clínica sobre la eutanasia en el caso: "Con un trastorno límite de la personalidad y graves estados depresivos, ¿Cómo estaba su capacidad cognitiva para decidir? Es un problema multidimensional: entorno, historia y familia disfuncional".

Ana Rosa ha hecho una reflexión sobre la libertad de Noelia para tomar su decisión: "¿La dejamos en un hospital con dolores toda su vida? Son decisiones que no se pueden tomar sin conocer la historia que hay detrás de esta niña. Este es un caso muy especial. Tiene deseos que no se pueden juzgar desde lo religioso, ni moral, ni paternal. Nadie tiene derecho a juzgarla. Ella tiene derecho, libertad y reúne los requisitos".

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Mayka Navarro también ha resaltado la claridad de Noelia en su decisión: "Los intentos del padre, que tampoco quiero juzgar, son loables, pero ella lo que pedía era que la dejaran hacer lo que ha hecho. Impresiona verla defender su derecho; siempre lo ha tenido muy claro".

La historia de Noelia combina momentos de felicidad con episodios profundamente traumáticos

Durante su infancia, encontró refugio en los veranos con su hermana en casa de su abuela, una figura clave en su vida. Sin embargo, la separación de sus padres cuando tenía 13 años supuso un punto de inflexión. Durante un tiempo estuvo tutelada por la Generalitat de Cataluña. Años después, según su propio testimonio, sufrió abusos y agresiones sexuales en el centro de menores donde residía, experiencias que agravaron su situación emocional. En octubre de 2022, en un contexto de profundo sufrimiento, intentó suicidarse lanzándose desde un quinto piso. El intento no acabó con su vida, pero quedó parapléjica y comenzó a convivir con dolores crónicos constantes, además de continuar con tratamiento psiquiátrico. "No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza", explicó en varias ocasiones.

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En 2024, Noelia solicitó la eutanasia. Su decisión no fue compartida por su familia. Por un lado, su madre, aunque en desacuerdo, optó por respetarla: "Yo quiero que ella viva, voy a estar con ella hasta el final". Sin embargo, su padre se opuso totalmente a la decisión. La negativa paterna derivó en una serie de recursos judiciales que paralizaron el proceso en varias ocasiones hasta hoy, que se llevará a cabo.