Según Martínez, Koldo advirtió que “iban a rodar cabezas” por la situación de Montes

Carmen Pano se reafirma en el juico por la trama de las mascarillas: "A Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama"

Compartir







Enrique Martínez, exgerente de la empresa pública Logirail, ha asegurado este jueves en el Tribunal Supremo que recibió dos llamadas del exasesor ministerial Koldo García "amenazando" después de que Claudia Montes, relacionada con el exministro José Luis Ábalos y trabajadora de Logirail, se quejara de malos tratos en la empresa.

En su declaración como testigo en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, en el que están acusados Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama, Enrique Martínez ha manifestado que las llamadas del exasesor se dirigían "a la directiva de Logirail, diciendo que se le estaba tratando mal" a Montes, y que "iban a rodar cabezas".

A preguntas de la abogada del exasesor, Leticia de la Hoz, Martínez ha explicado que no le constaba una situación de acoso laboral, si bien conocía su descontento por la oficina en la que se le había situado.

"Koldo le dijo que no hacía falta ir a trabajar"

Por su parte, el abogado del PP, Alberto Durán, que lidera la acusación popular, ha querido saber si le constaba que su cese de Logirail en 2021 pudo tener relación con el apercibimiento que hizo a Montes por no ir a su puesto de trabajo.

PUEDE INTERESARTE Los gestos de Koldo García en el Supremo al ser señalado por el exgerente de la empresa pública Logirail

Martínez ha señalado que el motivo que se le trasladó "era que el director gerente, Óscar Gómez Barbero, no estaba de acuerdo" con sus actuaciones.

No obstante, ha aclarado que él no le abrió expediente a la mujer, que eso se hacía "desde Madrid", pero sí que habló con ella por teléfono. Según su relato, ella "justifica que Koldo le ha dicho que no hace falta que vaya a trabajar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"De momento no sabía quién era Koldo, y ella me explica que, bueno, que es alguien del ministerio y que le dice que no necesita ir a trabajar. Yo le digo entonces que, por favor, me lo mande por escrito, porque yo tengo orden de entregarle ese expediente disciplinario", ha manifestado.

Entregas de dinero al hermano de Koldo en "dos minutos"

Por su parte, Aránzazu Granell, empleada en una empresa de un socio de Aldama, ha confirmado que entregó en dos ocasiones 10.000 euros, en República Dominicana en 2021, a Joseba García --hermano del exasesor ministerial por orden de su jefe, Javier Serrano.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Yo me encontré con Joseba porque Serrano me dijo que me reuniera con él y le diera 10.000 dólares, y eso fue lo que hice. Y la siguiente vez, pues lo mismo", ha indicado.