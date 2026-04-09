Los investigadores creen que el contenido de los mensajes de Leonor González puede aportar prueba sobre los pagos en metálicos

El expresidente de Renfe admite que envió a Recursos Humanos el currículum de una amiga de Ábalos facilitado por Koldo García

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Los magistrados del Tribunal Supremo, que investigan la trama de la mascarillas, han escuchado todo tipo de cosas sobre los principales acusados: La declaración de Leonor González Cano, la hija de la empresaria, que asegura haber llevado dinero a Ferraz. La testigo tuvo que aclarar a quién se refería con palabras y expresiones, como 'hijoputa, el putero, o "el padrino manda' que aparecen en los mensajes que intercambiaba con su pareja. José Luis Ábalos y Koldo García, principales imputados han seguido con interés e incomodidad la declaración de la testigo.

El nombre de Leonor González aparece en varios mensajes analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) que, según los investigadores, de la UCO podrían ayudar a reconstruir la red de relaciones y pagos en metálico que rodean a la trama de las mascarillas.

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Son palabras, que han resonado en la sesión de este jueves en la que han declarado Carmen Pano, su chófer y su hija, Leonor González. En la Sala del Supremo han resonado de esta manera las conversaciones entre Leonor González y su pareja que aparecían en los documentos de la instrucción.

"El asqueroso de Ábalos todo el día baboseándote"

Los magistrados han buscado dejar claro de qué hablaban o si se referían al exministro de Transporte, cuando hablaban "del asqueroso de Ábalos, todo el día baboseándote". La testigo ha respondido afirmativamente, mientras el interesado asentía de manera irónica, pero las preguntas seguían.

"Menos mal que el padrino manda" y '¿quién es el padrino que manda?', pregunta un magistrado... ¿Se refería al señor Ábalos?' Esta vez, ya el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez se ríe en una situación que por momento adquiere tintes ridículos.

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Pero los documentos de la investigación tienen más: "hijoputa, el putero, ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito, se ha enfrentado el putero al guapo" Frases y referencias que para Leonor González y su madre Carmen Pano parecían casi un sistema de comunicación, pero que la testigo tiene que 'traducir'.

" ¿A qué se refería con esto?, pregunta el magistrado: "Se enfrentó Sánchez a Ábalos... Esta vez se ve nerviosismo e incomodidad en las caras de Ábalos, que se remueve en su asiento.

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El nerviosismo de Ábalos ante las palabras de la hija de Carmen Pano

El exministro del PSOE ha tenido que escuchar todas esas palabras referidas a él en una sesión en la que la hija de Carmen Pano también ha contado el momento en el que Ábalos fue cesado y el nerviosismo que eso provocó en los supuestos responsables de la trama.

La mujer ha contado que la llamó Víctor Aldama, que fue quién la puso al tanto del cese. "Me dice que por favor llame a Claudio para tranquilizarle... y claro Claudio (Rivas) se pone como los cerros de Úbeda, ha asegurado la testigo que hoy ha provocado una situación casi grotesca en el Tribunal Supremo.

Según Leonor González, Claudio, dueño de Villafuel y señalado como responsable de una red de fraude en el sector de los hidrocarburos, había entregado mucho dinero y veía que podía perder todo lo que había dado, aunque finalmente la trama consiguió la licencia de hidrocarburos.