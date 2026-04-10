Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
España
Fiscalía General del Estado

La Fiscalía pide al Tribunal Constitucional anular la condena al ex fiscal general por revelación de secretos

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo
El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante la primera jornada del juicio en el Tribunal Supremo. Europa Press
Compartir

La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Como ya avanzó la actual fiscal general, Teresa Peramato, finalmente el Ministerio Público ha acudido al TC y ha pedido anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.

PUEDE INTERESARTE

En una nota de prensa, la Fiscalía ha informado de la presentación de su recurso de amparo ante el TC, en el que considera que la sentencia del Supremo vulneró una serie de derechos de García Ortiz, como el de la presunción de inocencia, o el de un proceso con todas las garantías. 

Temas