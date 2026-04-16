La Fiscalía argumenta que el Juzgado en un mes no ha ordenado "ninguna diligencia de ningún tipo" y ni ha citado a las partes

Varios audios filtrados señalan al alcalde de Móstoles por acoso sexual a su excompañera de partido

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La Fiscalía ha solicitado impulsar la querella contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por un presunto caso de acoso sexual y laboral a una exconcejal de su propio partido. El abogado de la mujer confirma el texto de la Fiscalía en la que pide al Juzgado, que investiga la causa acelerar por su "inactividad manifiesta".

El escrito se ha dirigido después de la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto, ya que en más de un mes no ha ordenado "ninguna diligencia de ningún tipo" y ni ha citado a las partes.

El abogado de la querellante, Antonio Suárez-Valdés, ha corroborado a EFE este escrito dirigido a la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, que ha asumido provisionalmente el caso ante la ausencia de juez titular en la plaza número 2, en el que recayó inicialmente.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por una concejal del PP de Móstoles que denunció al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

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La exconcejala del PP dejó la política y el partido al no recibir apoyo de su formación tras la denuncia

La exconcejala denunció internamente a Bautista por supuestamente acosarla sexualmente desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", llegando a "difundir el rumor de que habían mantenido relaciones sexuales".

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La mujer ha asegurado que ante su rechazo y la denuncia interna llevó a un agravamiento de su situación laboral, porque comenzó a acosarla laboralmente. Ante la falta de respaldo de su partido, entregó el acta, dejó la política y se dio de baja como militante del PP en octubre de 2024.