El imperio de Amancio Ortega: más de 1.100 millones en alquileres

El pulso entre el ladrillo y el textil en la fortuna de la familia Ortega

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Mientras que para la gran parte de los españoles conseguir alquilar una vivienda en España se convierta en una auténtica pesadilla, se calcula que Amancio Ortega, el hombre más rico de nuestro país, ganará este año unos 1.100 millones de euros en rentas.

El dueño de Inditex tiene un total de más 200 propiedades repartidas en 13 países diferentes por un valor que supera los 120.000 millones de euros.

La previsión de rentas cercanas a 1.100 millones supone un salto frente a los 970 millones del ejercicio anterior

Además de viviendas en España, ciudades como Nueva York, Miami o Vancouver se han convertido en localizaciones donde el propietario de Inditex ha aumentado su fortuna con operaciones millonarias.

Su idea de negocio es no , sino invertir y ofrecer el inmueble. Una fórmula que ha permitido que el empresario gallego triplique su fortuna con el ladrillo, calculando que en este año consiga otros 3.234 millones de dólares solo con sus propiedades.