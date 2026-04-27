Madres de los niños accidentados en un atracción de feria: "Solo quería ver que estaban vivos"

Los menores han recibido el alta hospitalaria pero siguen recuperándose del accidente en casa bajo supervisión médica

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La Feria de Sevilla ha terminado con un accidente de feria que podía haber ocasionado una tremenda desgracia. Una atracción de feria que simulaba un 'tirachinas' sufrió un fallo repentino, provocando la caída de la cápsula en la que viajaban dos menores. El incidente dejó cuatro personas heridas, entre ellas los dos niños, cuyos familiares aún asimilan lo ocurrido. En 'La mirada mrítica' han intervenido las madres de los pequeños, a las que se las escucha gritar en las imágenes que muestran lo ocurrido.

María, madre de uno de los menores afectados, ha relatado cómo vivió esos segundos de angustia. “Yo solo quería ver que estaban vivos”, ha explicado. Aunque continuó grabando, asegura que no era consciente de ello: “Entré en shock. Mi única preocupación era encontrarlos”.

Los menores han recibido el alta hospitalaria pero siguen recuperándose del accidente

Los niños, Manu y Carlos, ya han recibido el alta hospitalaria, pero continúan recuperándose en casa bajo supervisión médica. Según su madre, aún presentan secuelas físicas: “Manu se ha levantado con el muslo bastante mal. Nos han dicho que vigilemos los hematomas porque podrían complicarse”. El accidente ha generado inquietud sobre la seguridad de este tipo de atracciones. María ha confesado que nunca imaginó que algo así pudiera ocurrir: “Mis hijos ya se habían subido antes a atracciones similares. Confiábamos en que era seguro”.

Por el momento, las causas del fallo siguen bajo investigación. Las familias afectadas han optado por actuar con prudencia mientras esperan respuestas oficiales. “No sabemos si había mantenimiento adecuado o si fallaron los sistemas de seguridad”, ha señalado Ana, madre de Carlos. También han contactado con asesoría legal para esclarecer responsabilidades y evitar que se repitan hechos similares. Además del impacto físico, el episodio ha dejado una fuerte huella emocional en los menores. “No están bien”, reconoció María, destacando el susto y la ansiedad que aún arrastran tras el accidente.