PP, Vox y Junts ratifican que tumbarán el decreto de prórroga de contratos de alquiler

PP y Sumar reprochan a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no haya estado en la defensa del decreto ley en el Congreso

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PP, Vox y Junts han confirmado su voto en contra al decreto ley de vivienda en el Congreso, lo que provocará que la medida decaiga, pese a incluir la prórroga de alquileres hasta dos años y el límite del 2% a la subida de rentas para 2026 y 2027.

Críticas de la oposición y abstención del PNV

Durante el debate, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha calificado la norma de “propaganda” y de “jurídicamente defectuosa”, cuestionando también el tope del 2% por considerarlo arbitrario. Desde Vox, el diputado Carlos Hernández ha asegurado que la medida “aplaza y agrava” el problema de la vivienda, mientras que el PP, a través de Daniel Pérez, ha acusado al Gobierno de actuar por “supervivencia política”.

Por su parte, el PNV ha anunciado su abstención, alegando falta de negociación previa y dudas sobre la compatibilidad legal de las medidas.

Defensa del Gobierno y tensión en el debate

El ministro Pablo Bustinduy ha defendido el decreto como una solución “razonable” que aportaría estabilidad a millones de familias, asegurando que quienes voten en contra deberán explicar por qué dejan a los ciudadanos “a su suerte”. Además, ha denunciado una campaña “deshonesta” y ha señalado a grandes tenedores y fondos como responsables del encarecimiento del alquiler.

El debate ha estado marcado por la tensión política, con el diputado de ERC, Gabriel Rufián, criticando duramente a Junts y escenificando su reproche mostrando un billete de 50 euros como símbolo de sus intereses.