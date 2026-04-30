Primicia | Las pruebas aportadas por la abogada de Koldo para desmontar el testimonio de Aldama

Compartir







Después de una jornada maratoniana en la que Víctor de Aldama estuvo declarando durante ocho horas, la defensa de Koldo ha movido ficha inmediatamente.

'La mirada crítica' ha podido acceder en primicia a las nuevas pruebas presentadas por su abogada para tratar de desmontar el testimonio del comisionista.

La letrada asegura que en el testimonio de Aldama hay contradicciones y datos imposibles. Además, recalca que si se demuestra que no se dice la verdad, toda la acusación podría tambalearse.

El empresario Víctor de Aldama ha declarado por la trama de las mascarillas

Durante su declaración de Aldama respondió a las preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, sobre cómo les pagaba a Ábalos y Koldo García "mordidas" por ponerle en contacto con otros empresarios españoles y hasta de China. El empresario ha hecho la cuenta y ha calculado que en todos sus años de relación con el ministro y su asesor, también acusados en este juicio, les pagó entre tres millones y medio y cuatro millones de euros; le consiguió "señoritas", les regaló coches, casas.

La interminable declaración de Víctor de Aldama era seguida desde el banquillo por los examigos del empresario, Ábalos y Koldo García, que aunque no hablaban, sus gestos eran elocuentes. Reían a veces, quizá con amargura, se irritaban y sacudían la cabeza en señal de reprobación...Habría que interpretar qué querrían decir los dos eximportantes personajes, citados una y otra vez en la declaración del empresario que quería "notoriedad" y "hacer dinero", pero sobre todo que pretende colaboración en todo lo que pueda con tal de rebajar los 7 años de cárcel que podrían caerle.