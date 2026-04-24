Del sueldo a su deuda hipotecaria: la situación financiera de Borja Sémper

Inés Gutiérrez 24 ABR 2026 - 20:00h.

Por transparencia, los diputados del Congreso deben informar de sus finanzas

El emotivo mensaje de Borja Sémper en el Día Mundial contra el Cáncer: "Me quiero acordar de los oncólogos..."

Compartir







MadridLa política es la carrera que escogió Borja Sémper en su juventud, en un momento y lugar en el que no era una elección sencilla, y es a lo que se ha estado dedicando la mayor parte de su carrera, salvo en dos momentos puntuales. El primero de ellos fue en el año 2020, cuando decidió retirarse y dedicarse a la actividad privada, regresó a la política activa en el año 2023.

La segunda pausa en su carrera fue una decisión que no tomó él, sino que las circunstancias le empujaron a parar, descansar y priorizarse. En el año 2025 anunciaba que le habían diagnosticado un cáncer, que tenía una perspectiva muy favorable, pero necesitaba someterse a un tratamiento, lo que hacía necesario que hiciera un parón en su carrera y se dedicara a recuperarse.

Para Sémper, la política siempre ha sido su elección, a pesar de que estudió Derecho en la Universidad del País Vasco y completó su formación como experto en Gestión Pública por el IESE. Cuando regresó, lo hizo con la intención de marcar la diferencia, del mismo modo que lo hizo a los 17 años, cuando se afilió a las Nuevas Generaciones del Partido Popular por Gipuzkoa. Dedicarse a la política ha sido algo que Sémper se ha tomado siempre muy en serio, por eso tomó la decisión de reincorporarse en el año 2023.

PUEDE INTERESARTE El 50 cumpleaños de Borja Sémper: una fiesta sorpresa entre amigos y camisetas del Real Madrid

Al acceder a su puesto de diputado en el Congreso, cumplió con la ley, proporcionando la información sobre sus bienes y rentas al tomar posesión de su escaño.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La situación financiera de Borja Sémper

Los diputados y diputadas tienen que presentar una declaración para informar de sus bienes y rentas al tomar posesión de su escaño, lo que en el caso de Borja Sémper sucedió en el año 2023. Este informe recoge su relación de ingresos, patrimonio, deudas y bienes del ejercicio económico anterior al de la fecha de declaración (es decir, del 2022), y en caso de cambiar su situación, debe ser actualizado. Los datos son públicos, porque lo que se busca es garantizar la transparencia.

Al acceder a su puesto, declaró un patrimonio financiero de 15.000 euros en su cuenta corriente, 30.000 euros en acciones y 6.900 euros en un plan de pensiones. Además, presentaba entre sus bienes una vivienda familiar adquirida en Gipuzkoa en 2006, misma fecha en la que solicitó un préstamo hipotecario de 426.000 euros, de los que todavía le faltaban por pagar 278.000 euros. En el caso de Borja, las retribuciones del año 2022 fueron de 191.127,32 euros, y el IRPF pagado de 70.861,63 euros.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En 2023, el salario para los miembros del Congreso también quedó establecido. El sueldo mensual bruto era de 4.105,57 euros, en la actualidad es un poco superior, tal y como recogen en Newtral. Su sueldo anual es de 79.119,74 euros; el bruto mensual es de 5.651,41 euros, de los que 3.366,99 euros son el salario base, pero cuenta también con un suplemento de 1.252,04 euros y 1.032,38 en dietas.

Desde hace más de 10 años, Borja Sémper comparte su vida con la actriz Bárbara Goenaga, con quien ha tenido dos hijos, que se suman al que aportaba el político, Pablo, fruto de su primer matrimonio, pero también al que tuvo la actriz en su relación con Óscar Jaenada.

La carrera al margen de la política de Borja Sémper

Desde que se afilió a las Nuevas Generaciones con 17 años, la política ha sido una de las grandes pasiones de Borja Sémper. De hecho, tan solo un par de años después se incorporaba como concejal del Partido Popular al Ayuntamiento de Irún, su ciudad natal, y desde ese momento hasta 2010 ejerció como tal. Poco tiempo después de pasar a formar parte del partido, fue ganando peso, en 1997 ya dirigía el PP vasco y en 2008 fue nombrado secretario general del PP de Guipúzcoa.

Dejó la política en el año 2020, descontento con la situación del momento, pero regresó en 2023 y actualmente es diputado del Partido Popular en el Congreso por Madrid, así como portavoz nacional y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta dentro del Comité de Dirección Nacional del PP.

Antes de volver al Congreso, entre los años 2020 y 2023, Borja estuvo trabajando en el sector privado, concretamente en la consultora EY (Ernst & Young Global), donde ejerció como director asociado del área de Relaciones Institucionales. A lo largo de los años, y en paralelo a su carrera pública, se ha dedicado a dar charlas y conferencias, pero también a participar en tertulias radiofónicas y columnas de opinión. Ha publicado varios libros, algunos de ellos de sus vivencias políticas en su juventud y otros de poesía, una de sus grandes pasiones.