Isabel Díaz Ayuso ha defendido los "cinco siglos de mestizaje" entre España y México

La dirigente madrileña ha recordado la figura de Isabel la Católica, una mujer "libre y coherente"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido los "cinco siglos de mestizaje" entre España y México, caracterizados por la "esperanza, la alegría y las alianzas" frente a los "discursos del odio que dividen", y ha pedido que "la libertad nunca tenga que pedir perdón por ser libertad".

Lo ha expresado este lunes en el encuentro 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés', en Ciudad de México con motivo de su viaje institucional, según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

La dirigente madrileña ha recordado la figura de Isabel la Católica, una mujer "libre y coherente que, desde su fe y amor profundo por España y por la Hispanidad, cambió la historia de Occidente".

Al hilo, ha celebrado que, cinco siglos más tarde, el idioma español "se haya propagado por todo el continente americano, sea la lengua materna más universal que existe y la que ha crecido más lejos de sus fronteras".

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"Por eso todos los que estamos aquí compartimos unos apellidos, habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos", ha enfatizado Ayuso, quien ha remarcado que esta historia ha sido de "cinco siglos de amor, no de odio".

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Por ello, la jefa del Ejecutivo autonómico ha tildado de "incomprensible" que haya quien quiera "vivir de ello para rehuir del presente y de sus obligaciones", así como "buscar enemigos ajenos".

"Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas malinches en el Metro, en las calles, en los colegios, y me siento profundamente orgullosa de ver a México y al resto de los países hispanoamericanos que formamos parte de este gran proyecto en esos pequeños rincones de Madrid que es cruce de caminos, la casa de todos los que estamos aquí", ha concluido.

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Reunión en Cuahtémoc

Por otro lado, Ayuso ha mantenido un encuentro institucional con la alcaldesa de la demarcación de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para compartir líneas de trabajo en materia cultural, turística y económica.

Ambas han firmado la "carta de la amistad", en la que se reconocen los lazos que unen a "dos naciones, ciudades y pueblos hermanos" que caminan juntos desde el "cariño especial por gobernar con la misma perspectiva de la libertad, la democracia y la participación de la gente".

Regidora desde 2024 de esta céntrica demarcación de la capital mexicana, Rojo de la Vega fue galardonada este año en los Reconocimientos 8 de marzo de la Comunidad de Madrid por su defensa de los derechos de la mujer y de la libertad.

Con una población de aproximadamente 130 millones de habitantes, México es un mercado prioritario para el Ejecutivo autonómico, teniendo en cuenta que en 2025 llegaron a Madrid 650.000 mexicanos, un 11,7% más que el año anterior.

El turista mexicano supone el 7,6% del total que llega a la región, han destacado desde el Gobierno regional. Cuauhtémoc es una de las 16 demarcaciones territoriales en las que se divide Ciudad de México. Alberga el centro histórico de la ciudad y su superficie supone el 2% del total, con una población de más de medio millón de habitantes.