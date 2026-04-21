El círculo laboral de Isabel Díaz Ayuso: sus compañeros de la política que se han convertido en amigos

Inés Gutiérrez 21 ABR 2026 - 20:00h.

La presidenta de la Comunidad de Madrid trata de rodearse de personas de su máxima confianza

El reencuentro de Isabel Díaz Ayuso y Jano Mecha, compañeros de universidad: "Era el más guapo de clase"

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MadridEn el trabajo se pasan muchas horas al día, por lo que no es raro que se creen vínculos que, con el tiempo, den paso a una buena amistad. En el caso de Isabel Díaz Ayuso, esto es todavía más relevante, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid debe rodearse de personas profesionales, pero también de su confianza, algo que es esencial para realizar un buen trabajo en equipo y en cualquier amistad.

Esto no siempre funciona, la vida da muchas vueltas y en política pueden pasar muchas cosas. Esto hace que del trabajo surjan amistades, pero también es posible que un vínculo que parecía indestructible acabe roto, siendo el final de una amistad de años. Algo así le sucedió con Pablo Casado, a quien conoció cuando ambos eran muy jóvenes y cuya amistad habían mantenido a lo largo del tiempo.

Se conocieron al coincidir en las Nuevas Generaciones del Partido Popular y su amistad terminó a causa de conflictos por el partido. Tras dos décadas de amistad, su relación terminó entre acusaciones de corrupción y espionaje. Unas diferencias que no se centraban en lo personal, sino en lo profesional y que acabaron con la carrera política de Casado, pero también con su amistad con la presidenta madrileña.

La política te invita a relacionarte con gente constantemente, lo que hace que sea más sencillo encontrar personas con las que conectar, sin embargo, como hemos visto, no siempre es sencillo mantener esos vínculos o encontrar personas en las que poder confiar, por eso no es raro que siempre que encuentra personas de su confianza, aproveche para tenerlas cerca.

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Las amistades de Isabel Díaz Ayuso desde que está en política

Uno de los aspectos más destacados de esta última legislatura de Díaz Ayuso es la libertad que ha tenido para escoger a su equipo sin que nadie busque imponer nombres en su lista de personas de confianza. Eso hizo que no todo el mundo supiera los nombres de sus consejeros antes de que ella los hiciera públicos en 2023.

Una lista en la que no faltaron nombres como el de Miguel Ángel García, Rocío Albert, Ana Dávila o Enrique Ossorio, a quien conoce desde hace muchos años y con quien ya había trabajado anteriormente; Ossorio incluso había sido su superior en alguna ocasión. Ahora han cambiado las tornas, lo que no parece ser impedimento para ellos.

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La amistad no influye en lo laboral, por lo menos así lo aseguraba Ossorio durante una entrevista concedida hace años a La Razón a raíz de la crisis del PP que acabó reforzando a Ayuso: "Mi apoyo a Ayuso no fue una cuestión de amistad. Tuve claro qué era lo correcto". Enrique Ossorio consideraba que su trayectoria profesional había pesado más en su nombramiento que su vínculo con Ayuso, o por lo menos así esperaba que fuera.

Esta es una idea que parecen compartir el resto de personas de confianza de la presidenta, aunque no todas son igual de cercanas. Isabel parece llevarse especialmente bien con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, con quien comparte estrategia de comunicación y quien no ha dudado en defenderla públicamente cuando han surgido voces contrarias a ella o a su familia más cercana.

Porque la familia es clave para Isabel, prueba de ello es que no ha dudado en dar la cara por su hermano, Tomás, o por su pareja, Alberto González Amador, con quien comparte su vida desde hace varios años y cuya relación con la presidenta de la Comunidad se hizo pública en 2021.

Mucho se ha hablado de la amistad de Ayuso con algunas figuras más conocidas, como el vínculo que tenía con el empresario Kike Sarasola y que salió a la luz durante la pandemia cuando ella se quedó en uno de los hoteles del empresario (aunque siempre defendió que ella misma había pagado su estancia).

También se ha hablado mucho de la relación de Isabel con el músico Nacho Cano. Ayuso no dudó en recurrir a él para despedir el año tras la pandemia con una actuación en la Puerta del Sol. El músico siempre ha tenido buenas palabras para ella y no ha dudado en alabarla públicamente. Otro amigo de confianza de Ayuso es el torero Miguel Abellán, con quien contó para nombrarle director del Centro de Asuntos Taurinos. También es amigo de la presidenta el productor de música Javier Limón, que ha protagonizado varios actos de la Comunidad de Madrid.

Además de estas figuras públicas, Isabel cuenta con más amistades, algunas que son de toda la vida, como el grupo de amigos con quienes compartía sus veranos en Sotillo de la Adrada, el pueblo de Ávila del que es originaria su familia paterna y donde disfrutaba de las vacaciones estivales.