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La eutanasia se contempla en situaciones que no exista alternativa terapéutica y el sufrimiento sea insoportable y, según Espejo, el caso de Noelia no respondía a estos criterios

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La muerte de Noelia Castillo, una joven de 25 años que recibió la eutanasia hace poco más de un mes, ha reabierto el debate sobre la aplicación de esta práctica en España. En los últimos días, su madre se ha pronunciado en un vídeo de TikTok: "mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal" y ha pedido la derogación de la ley de eutanasia para evitar "más Noelias". En 'La mirada crítica', la presidenta de la Fundación Bioética, María Dolores Espejo, ha analizado el caso y, según ha explicado, existen serias dudas sobre si el procedimiento se ajustó a los requisitos legales establecidos.

La madre de la joven sostiene que la situación de Noelia situación respondía a problemas de salud mental, no a un sufrimiento físico irreversible.Ante estas declaraciones, Espejo ha subrayado que, a su juicio, “la muerte de Noelia no ha sido una eutanasia porque está fuera de la normativa de la ley”. Aunque reconoce que faltan datos para un análisis completo, ha insistido en que, desde el principio, el caso parecía no encajar en los supuestos previstos.

Según Espejo, el caso de Noelia no respondía a los criterios de la ley de eutanasia

La legislación española contempla la eutanasia principalmente para pacientes en fase terminal o con padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes, siempre que no exista alternativa terapéutica y el sufrimiento sea insoportable. Sin embargo, según Espejo, la situación de Noelia no respondía a estos criterios: “No estaba en una fase terminal ni en una situación sin posibilidad de tratamiento”. La solicitud de eutanasia debe pasar por diversas evaluaciones médicas y un comité técnico que verifique el cumplimiento de los requisitos. Entonces, el caso de Noelia, asegura, no se puede definir como eutanasia, "se trataría de un homicidio".

Pese a las críticas, es importante recordar que el procedimiento fue aprobado por los órganos competentes, incluyendo un comité técnico y profesionales sanitarios que consideraron que se ajustaba a la legalidad vigente. No obstante, las discrepancias respecto al caso evidencian la complejidad de aplicar la ley en casos límite, sobre todo cuando se trata de la salud mental de una persona.