En España, uno de cada dos hombres, una de cada cuatro mujeres y uno de cada diez niños lo padecen

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Dormir en pareja no siempre es sinónimo de descanso. Para muchos, la noche se convierte en una batalla contra un enemigo común: los ronquidos, un problema que, lejos de ser anecdótico, afecta a millones de personas. En 'La mirada crítica', Carlos O'Connor Reina, otorrinolaringólogo y experto en trastornos de sueño, ha intervenido en el programa para explicar si es posible erradicar esos molestos sonidos gracias a una aplicación del móvil.

En España, uno de cada diez niños ronca, mientras que en adultos la cifra se dispara: uno de cada dos hombres y una de cada cuatro mujeres lo padecen. Lo que durante años se ha normalizado, hoy empieza a abordarse como un problema de salud con soluciones cada vez más innovadoras.

Los especialistas apuntan el origen de este fenómeno a los cambios en nuestros hábitos: comemos alimentos más blandos, masticamos menos y la musculatura oral se debilita. Esto provoca que, al dormir, la lengua caiga hacia atrás y bloquee parcialmente el paso del aire. El resultado: vibraciones en la vía aérea y el característico sonido nocturno. En los casos más graves, puede derivar en apnea del sueño, una patología que interrumpe la respiración y afecta directamente a la salud.

Entrenar la lengua con el móvil

Frente a este problema, surge una propuesta que ha generado sorpresa y escepticismo a partes iguales: ejercicios diarios utilizando el teléfono móvil. La técnica consiste en realizar movimientos guiados con la lengua sobre la pantalla para fortalecer los músculos de la vía aérea superior. Una especie de “gimnasio bucal” accesible desde casa.

Carlos O'Connor Reina, explica el fundamento de esta terapia: “Muchos pacientes tienen poca fuerza en estos músculos y, a raíz de eso, aparece el ronquido. Al realizar estos ejercicios, conseguimos mejorar la fuerza de la musculatura de la vía aérea superior y también su movimiento”. El especialista señala que el músculo clave es el geniogloso, responsable de la posición de la lengua: “Si aumentamos su fuerza muscular, mejora el ronquido y algunos pacientes pueden mejorar la apnea del sueño”.

El tratamiento no requiere grandes esfuerzos, pero sí disciplina. Entre 15 y 20 minutos diarios de ejercicios pueden marcar la diferencia. Según el otorrinolaringólogo, en un mes ya se aprecia un aumento de la fuerza muscular, mientras que en torno a los tres meses pueden evaluarse mejoras clínicas más relevantes. Eso sí, si se abandona la rutina, el problema puede volver.

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Muchos no creen que algo tan simple pueda funcionar. Sin embargo, la evidencia está respaldada por el Ministerio de Sanidad, que aprobó en 2025 esta práctica como terapia eficaz en determinados pacientes. El propio especialista aclara además un detalle importante para los más escépticos: “Lo de ‘lamer el móvil’ es una simplificación. En realidad son ejercicios funcionales guiados y siempre se utiliza un protector, nunca directamente sobre la pantalla”.